"Cuando me vio...": la sorprendente reacción de María Susini tras su separación de Facundo Arana

La presentadora se sorprendió cuando los periodistas se acercaron a preguntarle sobre la reciente ruptura con el actor, de quien acaba de separarse después de 18 años de matrimonio.

La modelo esquivó a los periodistas mientras el actor dio su versión sobre la relación.

La modelo María Susini tuvo una reacción insólita cuando se acercaron a preguntarle por la separación de su ahora exmarido, Facundo Arana. "La cara que me puso cuando me vio", expresó un periodista que trató de acercarse.

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.
El fin del matrimonio de 18 años desconcertó a los cronistas que, de inmediato, quisieron tener la palabra de los involucrados. En el caso de ella, se encuentra en Mar del Plata, donde pasa unos días de vacaciones. "Ella lo habla más que él", trascendió.

En medio de la noticia sobre la ruptura de una de las parejas más emblemáticas del espectáculo, con hijos adolescentes, aseguran que "él está más reticente con esta situación”.

Cuando intentaron contactarla mientras ella estaba por hacer su deporte favorito, el surf, y salió al mar con su traje de neoprene, María desvió la mirada. “La cara que me puso cuando me vio”, lanzó el periodista, y agregó: "Fue una cara como de 'Nooo, qué pesado este pibe'".

El tema se trató en LAM, en América, conducido por Ángel de Brito, donde el panelista Pepe Ochoa aseguró: "Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.

La versión de Facundo Arana sobre la separación

En Puro Show, en El Trece, recordaron cuando el actor aseguró que había "mucho papá en casa" y que por eso se iba de gira, dando a entender que le dejaba espacio a su mujer. "Me han separado muchas veces, hemos tenido muchas crisis", aseguró el año pasado en televisión.

