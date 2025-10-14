14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos le revocó la visa a una joven argentina por celebrar el asesinato de Charlie Kirk: "Puede descansar en pis"

El fallecido activista ultraconservador fue baleado mientras daba una charla en una universidad de Utah. Además, el presidente estadounidense le quitó el permiso de permanencia en el país a otras cinco personas que hicieron comentarios negativos sobre él.

Por
Donald Trump le revocó la vista a otras cinco personas que hicieron comentarios sobre Charlie Kirk.

Donald Trump le revocó la vista a otras cinco personas que hicieron comentarios sobre Charlie Kirk.

El gobierno estadounidense le revocó la visa a seis extranjeros que realizaron comentarios sobre el asesinato a Charlie Kirk, quien fue baleado mientras daba una charla en una universidad en el estado de Utah. Entre ellos se incluye a una joven estudiante argentina que se encontraba en Chicago y que insultó al fallecido activista de la extrema derecha norteamericana mediante sus redes sociales.

Caputo junto a Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca.
Te puede interesar:

Luis Caputo cree que "el mercado hizo una interpretación errónea" sobre los dichos de Trump

El anuncio de las revocaciones fue realizado este martes durante un acto en el que Trump le otorgó póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil en Estados Unidos, en la fecha que el activista conservador habría cumplido 32 años.

"Los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses", aseguraron desde el Departamento de Estado, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. Además, agregaron que el organismo "continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk".

Entre aquellos que sus visas fueron revocadas se encuentran personas provenientes de Sudáfrica, México, Brasil, Alemania, Paraguay y Argentina.

La argentina a quien Trump le quitó su visa de extranjera se trata de Serena Luciano, una joven estudiante y reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC), en Chicago. Ella realizó un posteo en su cuenta de Facebook que causó la ira de activistas de ultra derecha y republicanos, quienes la denunciaron ante las autoridades.

serena luciano 14-10-25
Serena Luciano, la argentina que Donald Trump le revocó su visa, estudiaba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois.

Serena Luciano, la argentina que Donald Trump le revocó su visa, estudiaba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois.

"Sólo paso por acá para decir que Charlie Kirk puede descansar en maldito pis y, una vez más, si tienes algo de empatía por personas como esta, podés dejar de ser mi amigo. Me importa una mierda la muerte de una persona que dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina", escribió Luciano.

Luego, la joven argentina concluyó: "El lugar en el que este hombre está ahora es caliente como la mierda, y se lo tiene merecido".

Aumenta la persecución de inmigrantes en Estados Unidos

Desde enero, Trump ha implementado una amplia persecución contra la inmigración, entre una enorme revocación de ellas y persecución a aquellos que no tengan los papeles al día. Pero en las últimas semanas, la ofensiva se ha recrudecido desde que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empezaron a cazar inmigrantes.

El accionar del ICE ha despertado una serie de protestas en varios puntos de Estados Unidos. Uno de los más importantes ha sido Chicago, en donde se produjeron los enfrentamientos más violentos con los agentes migratorios. Ante esta situación, Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheRealThelmaJ1/status/1978242303689895997&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Javier Milei, tras el encuentro con Trump: Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos

Javier Milei, tras el encuentro con Trump: "Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

Debate en las redes sociales: ¿Trump cree que el 26 de octubre serán las elecciones presidenciales en Argentina?

Es la quinta lancha que ordena hundir Donald Trump.

Donald Trump confirmó un nuevo ataque de EE.UU. contra otra presunta narcolancha: seis muertos

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

La exmandataria Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales.

La reacción de Cristina a la declaración de Trump: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!"

Rating Cero

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

La actriz hizo un particular comentario sobre la IA y el futuro de la humanidad.

El miedo de Leticia Brédice a la Inteligencia Artificial: "Nos puede dejar desamparados"

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

últimas noticias

Se espera la llegada de hasta cinco mil miembros de los Hells Angels de todo el mundo.

¿Quiénes son los Hell's Angels?: la histórica y temible banda de motoqueros llegó a La Plata

Hace 9 minutos
El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

Hace 56 minutos
Santilli evitó nombrar a Espert en el spot.

"Para votar al Colorado, marcá al Pelado": la insólita estrategia de los candidatos de La Libertad Avanza para no tener que nombrar a Espert

Hace 1 hora
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 15 de octubre

Hace 1 hora
Caputo junto a Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Luis Caputo cree que "el mercado hizo una interpretación errónea" sobre los dichos de Trump

Hace 1 hora