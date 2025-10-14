Estados Unidos le revocó la visa a una joven argentina por celebrar el asesinato de Charlie Kirk: "Puede descansar en pis"

El fallecido activista ultraconservador fue baleado mientras daba una charla en una universidad de Utah. Además, el presidente estadounidense le quitó el permiso de permanencia en el país a otras cinco personas que hicieron comentarios negativos sobre él.

El gobierno estadounidense le revocó la visa a seis extranjeros que realizaron comentarios sobre el asesinato a Charlie Kirk, quien fue baleado mientras daba una charla en una universidad en el estado de Utah. Entre ellos se incluye a una joven estudiante argentina que se encontraba en Chicago y que insultó al fallecido activista de la extrema derecha norteamericana mediante sus redes sociales.

El anuncio de las revocaciones fue realizado este martes durante un acto en el que Trump le otorgó póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad , el mayor honor civil en Estados Unidos, en la fecha que el activista conservador habría cumplido 32 años.

"Los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses", aseguraron desde el Departamento de Estado, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. Además, agregaron que el organismo "continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk".

Entre aquellos que sus visas fueron revocadas se encuentran personas provenientes de Sudáfrica, México, Brasil, Alemania, Paraguay y Argentina.

La argentina a quien Trump le quitó su visa de extranjera se trata de Serena Luciano, una joven estudiante y reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC), en Chicago. Ella realizó un posteo en su cuenta de Facebook que causó la ira de activistas de ultra derecha y republicanos, quienes la denunciaron ante las autoridades.

serena luciano 14-10-25 Serena Luciano, la argentina que Donald Trump le revocó su visa, estudiaba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois.

"Sólo paso por acá para decir que Charlie Kirk puede descansar en maldito pis y, una vez más, si tienes algo de empatía por personas como esta, podés dejar de ser mi amigo. Me importa una mierda la muerte de una persona que dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina", escribió Luciano.

Luego, la joven argentina concluyó: "El lugar en el que este hombre está ahora es caliente como la mierda, y se lo tiene merecido".

Aumenta la persecución de inmigrantes en Estados Unidos

Desde enero, Trump ha implementado una amplia persecución contra la inmigración, entre una enorme revocación de ellas y persecución a aquellos que no tengan los papeles al día. Pero en las últimas semanas, la ofensiva se ha recrudecido desde que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) empezaron a cazar inmigrantes.

El accionar del ICE ha despertado una serie de protestas en varios puntos de Estados Unidos. Uno de los más importantes ha sido Chicago, en donde se produjeron los enfrentamientos más violentos con los agentes migratorios. Ante esta situación, Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional.