La canción de amor del Indio Solari que cobra otro significado tras su muerte

El cantante falleció a los 77 años, tras una larga enfermedad que lo obligó a apartarse de la música y los escenarios.

Tras la sorpresiva muerte de Carlos "Indio Solari" , líder de Los Redondos y Los Fundamentalistas, todo su legado comienza a tomar otro sentido, desde sus recitales hasta las letras de sus composiciones. Mientras algunos escuchan sus canciones una y otra vez, una en particular tomó relevancia por la carga emotiva que contiene tras la partida.

Y mientras tanto el sol se muere es un tema que salió en 2007 con una letra llena de significado que el músico le dedicó a Virginia "Viru" Mones Ruiz, su compañera de vida durante más de cuatro décadas.

La canción revela uno de los aspectos más desconocidos del artista: el profundo amor que sentía por su esposa y madre de su hijo Bruno, la mujer que lo acompañó desde Los Redonditos de Ricota hasta los últimos días de su vida, en los que batalló contra una dura enfermedad.

A diferencia de los temas cargados de metáforas políticas o sociales que caracterizaron gran parte de su obra, Y mientras tanto el sol se muere es una canción de amor, pero no de un amor romántico convencional. Se trata de una reflexión sobre el amor frente a la muerte, el paso del tiempo y la posibilidad de la pérdida; es una de las composiciones más íntimas del autor, donde habla sobre el miedo de perder a la persona amada.

"Algún día pronto una de mis vidas / Va a intentar matarme y lo va a lograr / ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? / Ay, mi amor, yo sin vos y tus sueños / Yo no sabría echarte de menos / Soy un ladrón que robó dolor / Y si te pierdo camino a casa / Ya te dije esto antes, linda mía / Te voy a encontrar", dice la letra.

Embed - Y mientras tanto el sol se muere (Porco Rex) - Indio Solari y LFDAA

La historia de amor de Viru y el Indio Solari

Su historia de amor comenzó en 1981, en los primeros años de crecimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde entonces construyeron una relación sólida, marcada por la privacidad y el bajo perfil. Mientras la popularidad del músico crecía hasta convertirlo en un fenómeno cultural, ambos eligieron mantenerse alejados de los medios y resguardar su intimidad.

Fruto de la relación, en el año 2000 nació Bruno Solari, único hijo de la pareja. Viru se convirtió en una de las personas más importantes para el entorno del músico. Además, fue el sostén del cantante durante los años más difíciles de su vida, cuando el diagnóstico de Parkinson lo obligó a reducir sus apariciones públicas y alejarse de los escenarios.