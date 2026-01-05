5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

El presidente de Venezuela se declaró "como un prisionero de guerra", detalló que lo capturaron en su casa y se definió como "un hombre decente" ante el juez Alvin Hellerstein.

Por
Nicolás Maduro en Nueva York.

Nicolás Maduro en Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado este sábado por el gobierno de Estados Unidos durante una intervención militar declaró ante el tribunal de Nueva York que es "inocente" de todos los cargos que le imputan narcoterrorismo y se consideró "un prisionero de guerra".

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio
Te puede interesar:

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

"Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí", afirmó el líder chavista ante el juez Alvin Hellerstein y, durante la lectura de cargos, repitió: "No soy culpable, soy un hombre decente". "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", detalló Maduro.

El líder chavista enfrenta cuatro cargos federales entre los que se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. "Tengo el escrito de la acusación", interrumpió Maduro mientras el secretario leía las acusaciones.

Las acusaciones las formuló la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en 2020 y plantean que el dirigente encabezó el Cartel de los Soles, una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas vinculada con organizaciones criminales y armadas en América.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Petro rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con actividades ilícitas.

Petro desafió a Trump y advirtió que está dispuesto a tomar "de nuevo las armas" para defender a Colombia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

El infierno en la tierra: los otros presos famosos que pasaron por la cárcel donde está detenido Nicolás Maduro

El infierno en la tierra: los otros presos famosos que pasaron por la cárcel donde está detenido Maduro

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Rating Cero

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

últimas noticias

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Hace 14 minutos
Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Hace 26 minutos
Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Hace 27 minutos
play
Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Hace 48 minutos
play
Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Hace 53 minutos