Los líderes de las actuales potencias dialogaron durante casi una hora y media en la ciudad de Shenzhen, al sudeste del gigante asiático, con eje en poner fin a los conflictos en Medio Oriente y Ucrania y alcanzar la estabilidad global.

Concluyó la inédita cumbre de este jueves entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en la ciudad de Shenzhen , donde los líderes de China, Estados Unidos y Rusia mantuvieron un encuentro durante aproximadamente una hora y 20 minutos, con eje en el desarme nuclear y las tensiones entre las tres potencias . "Nadie ganaría una guerra nuclear" , expresaron en una declaración conjunta

La reunión se celebró en el complejo Kylin Villa, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) , donde los líderes mundiales fueron invitados por Xi Jinping.

Tras el encuentro, publicaron un documento en el que se comprometieron a reformar la ONU para que "pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales".

Además, "los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado en beneficio de todas las naciones" y "reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables".

Finalizó la reunión trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin. ¿Cuáles fueron los temas de la agenda? Más información En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/1uKGlcvneO

"Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios del Estado son de suma importancia , y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción", señala el texto.

La declaración concluye que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse". "Los tres países llevarán a cabo un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares", cierra.

La declaración conjunta tras la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin

Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, Xi Jinping, presidente de la República Popular China, y Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, se reunieron en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por ser la anfitriona de esta histórica cumbre trilateral. Los tres mandatarios mantuvieron un profundo intercambio de puntos de vista sobre la situación internacional actual y se comprometieron a mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia, China y Estados Unidos se comprometieron a reformar la ONU para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales.

Los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado en beneficio de todas las naciones. Asimismo, reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables.

Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios del Estado son de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción.

Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse. Los tres países llevarán a cabo un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.

Cumbre en China: Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron para discutir sobre desnuclearización e Irán

Según informó la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, el eje central de las conversaciones impulsado por Washington fue la reducción de los arsenales de armas nucleares en el mundo. El debate cobra especial relevancia dado que los acuerdos bilaterales de control armamentístico entre Estados Unidos y Rusia expiraron en febrero, dejando a los mayores arsenales sin marcos regulatorios principales. Frente a este escenario, Trump busca sumar a China a las negociaciones para limitar la proliferación nuclear.

Además del tema atómico, la agenda trilateral incluyó la situación en Oriente Medio y la tensión en torno a Irán. Funcionarios de la administración estadounidense indicaron que el mandatario norteamericano buscó abordar la crisis iraní aprovechando la posición de Beijing como principal socio comercial y comprador de petróleo de Teherán.

El presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump, en Washington en septiembre. EFE

Por el contrario, la guerra en Ucrania quedó fuera de las deliberaciones trilaterales en Shenzhen. Desde Washington explicaron que la cuestión ucraniana se canaliza mediante un mecanismo de negociación separado entre representantes de Kiev, Moscú y mediadores estadounidenses. Este esquema contempla además la reciente incorporación de delegados de países europeos en las conversaciones de paz.

Analistas internacionales y el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, han comparado esta cumbre con la histórica Conferencia de Yalta de 1945, advirtiendo sobre un eventual intento de las potencias por rediseñar esferas de influencia global. Asimismo, la reunión consolida un nuevo paso en la reaparición diplomática internacional de Vladimir Putin, quien no mantendrá un encuentro bilateral a solas con Trump durante las jornadas en China.

La gira asiática de Trump se desarrolla tras el revés electoral sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. En Shenzhen, el presidente estadounidense mantuvo además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral privada con Xi Jinping -su cuarto cara a cara desde 2025- para discutir sobre comercio, aranceles y competencia en inteligencia artificial.