19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció a Javier Milei

El embajador del país norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, reclamó que se concreten las excarcelaciones. "La libertad y la Justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región", afirmó.

Por
Peter Lamelas

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció al presidente Javier Milei luego de la detención del exmandatario del país caribeño Nicolás Maduro, que se produjo en el marco de un operativo militar.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

En su cuenta de la red social X, Lamelas destacó el vínculo del país norteamericano y Argentina y cuestionó al gobierno de Maduro: "Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía — ahora hay la oportunidad de un futuro con autodeterminación real".

En tal sentido, reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y expuso su gratitud con el líder de La Libertad Avanza. "Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump, Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo", expresó.

Peter Lamelas tuit
La publicación de Peter Lamelas.

La publicación de Peter Lamelas.

Los dichos del funcionario republicano se produjeron después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas en el país caribeño.

Rodríguez expresó que la medida se resolvió como un gesto unilateral orientado a la paz y para aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos de Maduro, en una operación que generó fuertes reacciones internacionales.

No obstante, dos días después el líder opositor Edmundo González Urrutia denunció en X que no se concretó ni el 1% del fin de las reclusiones. "Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios", advirtió en esta línea.

Patricia Bullrich confirmó que hay un tercer argentino preso en Venezuela

Patricia Bullrich confirmó el jueves que hay un tercer argentino detenido en Venezuela, un caso que no había sido registrado oficialmente hasta ahora y que se suma a los de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En su cuenta de X, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que, “como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, agregó la exministra.

Bullrich se refirió así al caso de Roberto Baldo, argentino-venezolano que permanece detenido en ese país desde fines de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, española-venezolana. La información fue originalmente difundida por Elisa Trotta, abogada venezolana e integrante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien también compartió un tuit con la imagen de la pareja.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba activó el "Estado de Guerra" en medio de la tensión con EEUU tras la captura de Maduro

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

La dura advertencia de Irán a Donald Trump: "Atacar a nuestro líder supremo equivale a una guerra a gran escala"

Pedro Sánchez advirtió que una ofensiva de Estados Unidos sobre Groenlandia marcaría el fin de la OTAN

España advirtió que una ofensiva de EEUU en Groenlandia marcaría el fin de la OTAN

Maduro, Trump y una reconfiguración política que pocos vieron venir.

El chavismo sin Maduro: el modelo saudí que Trump quiere para Venezuela

Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: Ninguna intimidación influirá en nosotros

Macron cruzó a Trump tras la amenaza de nuevos aranceles, en plena disputa por Groenlandia

El chico de once años mató a su padre de un disparo en la cabeza después de que le ordenara que dejara su consola de juegos y se fuera a dormir.

Un niño de 11 años mató a su padre después de que le sacara su Nintendo

Rating Cero

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
play

De qué se trata El botín, la película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que es furor

últimas noticias

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

Hace 33 minutos
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

EEUU exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció a Milei

Hace 1 hora
El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza

Hace 1 hora
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 20 de enero.

Horóscopo de hoy, martes 20 de enero

Hace 1 hora