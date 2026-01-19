Estados Unidos exigió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció a Javier Milei

El embajador del país norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, reclamó que se concreten las excarcelaciones. "La libertad y la Justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región", afirmó.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció al presidente Javier Milei luego de la detención del exmandatario del país caribeño Nicolás Maduro , que se produjo en el marco de un operativo militar.

En su cuenta de la red social X, Lamelas destacó el vínculo del país norteamericano y Argentina y cuestionó al gobierno de Maduro: "Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía — ahora hay la oportunidad de un futuro con autodeterminación real".

En tal sentido, reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y expuso su gratitud con el líder de La Libertad Avanza. "Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump, Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo", expresó.

Los dichos del funcionario republicano se produjeron después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , anunciara el 8 de enero el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por razones políticas en el país caribeño.

Rodríguez expresó que la medida se resolvió como un gesto unilateral orientado a la paz y para aliviar la presión que atraviesa el país tras la captura en Estados Unidos de Maduro , en una operación que generó fuertes reacciones internacionales.

No obstante, dos días después el líder opositor Edmundo González Urrutia denunció en X que no se concretó ni el 1% del fin de las reclusiones. "Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios", advirtió en esta línea.

Patricia Bullrich confirmó que hay un tercer argentino preso en Venezuela

Patricia Bullrich confirmó el jueves que hay un tercer argentino detenido en Venezuela, un caso que no había sido registrado oficialmente hasta ahora y que se suma a los de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En su cuenta de X, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que, “como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, agregó la exministra.

Bullrich se refirió así al caso de Roberto Baldo, argentino-venezolano que permanece detenido en ese país desde fines de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, española-venezolana. La información fue originalmente difundida por Elisa Trotta, abogada venezolana e integrante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien también compartió un tuit con la imagen de la pareja.