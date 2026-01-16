16 de enero de 2026 Inicio
María Corina Machado afirmó que "Venezuela va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos"

La principal dirigente opositora de Venezuela habló tras su encuentro bilateral con Donald Trump y contó que le manifestó su deseo de volver a su país.

María Corina Machado habló tras su encuentro con Donald Trump.

María Corina Machado habló tras su encuentro con Donald Trump.

Nuevos episodios de violencia en Minneapolis
Se viralizó un nuevo video de un violento accionar de agentes del ICE en Minneapolis

En el marco del evento realizado por The Heritage Foundation, la líder opositora dio detalles de su reunión bilateral con el mandatario estadounidense, a la vez que reiteró su deseo de volver a Venezuela "lo más pronto posible".

"Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente discutimos todo lo que ello implica. Espero que muchos de ustedes puedan hacerlo conmigo”, manifestó.

En la misma línea, se refirió a la revuelta social del país tras la captura de Nicolás Maduro, pero es optimista y asegura que “en Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera”, aseguró.

Sobre la situación política de Venezuela, en ausencia de Maduro, Machado opinó que "Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes" y que "la transición tiene que tener el apoyo del pueblo venezolano. Es su derecho ejercer la soberanía popular". Igualmente, advirtió que ella no puede ofrecerle a los venezolanos "confianza, reencuentro, Estado de derecho, participación ciudadana. Por tanto, eso no es sostenible y ella lo sabe. Por eso estamos avanzando hacia la verdadera instauración de la democracia”.

Ante este escenario y también sobre la posibilidad de hablar sobre futuras elecciones y profundizar en el ejercicio de la soberanía popular, fue cauta: "No voy a adelantarme a poner fechas ni calendarios, porque sería una irresponsabilidad".

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Después de la esperada reunión de este jueves entre Donald Trump y la máxima representante de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, el presidente estadounidense publicó en su perfil de Truth Social un mensaje en el que le agradeció que le haya "presentado" la medalla del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario se encontró con Machado en la Casa Blanca y, luego, confirmó el encuentro mediante un agradecimiento público. "Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo", inició su comunicado.

La expectativa estaba puesta en qué sucedería con la entrega de la distinción, que la galardonada había prometido obsequiar al norteamericano. "María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", confirmó Trump, incluso antes de que empezaran a circular las primeras fotos que los confirmaron.

El enunciado terminó con un "¡Gracias, María!" que parece augurar un futuro de diálogo entre ambos, y que dejaría atrás las palabras que el presidente de los Estados Unidos había expresado sobre Machado. "No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró unos días antes.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz
Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Según distintos medios internacionales, luego de la reunión en Washington en la que sentaron las bases para comenzar con la estabilización de la situación política y social en Venezuela, los dirigentes concretaron el traspaso de la medalla. Este se convirtió en un suceso clave para activar la comunicación fluida entre la oposición venezolana y la administración estadounidense, tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez.

