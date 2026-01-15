15 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos destacó la cooperación del gobierno venezolano: "Han cumplido con todas las demandas"

La Casa Blanca afirmó que Caracas cumplió con las demandas de Washington y confirmó contactos permanentes al más alto nivel, con un acuerdo energético como principal resultado.

Estados Unidos destacó la cooperación del gobierno venezolano: "Han cumplido con todas las demandas"

Estados Unidos reconoció este jueves que el gobierno de Venezuela está colaborando de manera activa con la administración de Donald Trump. Así lo expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al asegurar que Caracas fue “extremadamente cooperativa” frente a los pedidos formulados por Washington.

Según la vocera, el Ejecutivo venezolano cumplió “con todas las demandas y solicitudes” de la Casa Blanca, un escenario que permitió cerrar un acuerdo energético por 500 millones de dólares. Leavitt subrayó que el entendimiento fue posible “en gran parte” por la cooperación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“La señora Rodríguez confirmó que van a liberar a los presos políticos en Venezuela, había unos estadounidenses que fueron liberados esta semana así que al presidente le está gustando lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”, ponderó.

La funcionaria confirmó además que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una comunicación “constante” con Rodríguez y otros integrantes del gobierno venezolano, en el marco de una agenda bilateral en desarrollo.

En la misma línea, el presidente Trump afirmó haber mantenido una “gran conversación” con la mandataria venezolana y sostuvo que ambos países están logrando “avances extraordinarios” para la estabilización y recuperación de Venezuela. “Esta alianza será espectacular para todos”, señaló.

Desde Caracas, Rodríguez calificó el diálogo como “largo, productivo y cortés” y aseguró que se abordaron temas pendientes y una agenda de trabajo conjunta “en beneficio de ambos pueblos”.

