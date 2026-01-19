Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de enero

+ Seguir en

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con una caída de $35.

El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana bajista en la que retrocedió $35 . En tanto, los financieros acompañan la caída generalizada de la moneda estadounidense, y el blue se ubica en $1.500.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por décima rueda consecutiva: adquirió u$s125 millones este viernes , la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones , hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

El dólar oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

El dólar oficial viene con un sostenido ritmo descendente.

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.