19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de enero

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con una caída de $35.

Por
El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

Pexels

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana bajista en la que retrocedió $35. En tanto, los financieros acompañan la caída generalizada de la moneda estadounidense, y el blue se ubica en $1.500.

El dólar oficial cayó $35 durante la semana.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por décima rueda consecutiva: adquirió u$s125 millones este viernes, la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones, hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene con un sostenido ritmo descendente.

El dólar oficial viene con un sostenido ritmo descendente.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuánto cuesta el dólar?

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de enero

Cuánto cuesta el dólar en el cierre de la semana.

¿Vuelve el carry trade? El dólar no para de bajar y ya alcanzó su valor más bajo en dos meses

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

El dólar sigue sin tocar el techo de la banda.

Volvió a bajar el dólar oficial y quedó más lejos del techo de la banda

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Tras el anuncio del dato de la inflación, el dólar cerró con una leve baja y se mantuvo debajo de los $1.500

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

Rating Cero

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Romina Gaetani.

Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

últimas noticias

Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

Hace 22 minutos
Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Hace 28 minutos
play

Desesperado pedido de ayuda para un mendocino que lucha por su vida en Punta Cana por un mal diagnóstico

Hace 37 minutos
El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

El dólar continúa con su tendencia a la baja en el arranque del año

Hace 44 minutos
Las sesiones extraordinarias en el Congreso comienzan el 2 de febrero.

El Gobierno confirmó la convocatoria a extraordinarias para febrero, con la reforma laboral como proyecto clave

Hace 52 minutos