Javier Milei viaja a Davos para participar de la nueva edición del Foro Económico Mundial.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la tarde-noche a Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. El mandatario saldrá desde Buenos Aires con destino a Zúrich, donde realizará una escala antes de trasladarse a la sede del encuentro, donde expondrá el miércoles 21.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Se trata de la tercera participación consecutiva del jefe de Estado argentino en el foro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, la 56ª edición del Foro contará con cerca de 3.000 participantes de 130 países. El foco estará puesto en los conflictos geopolíticos, la situación económica global y la búsqueda de consensos en un escenario internacional atravesado por tensiones crecientes.

Milei expondrá el miércoles a las 11:45 ante el plenario. Se espera un discurso de fuerte contenido ideológico, en línea con sus presentaciones anteriores, donde defendió el capitalismo de libre mercado y cuestionó el rol de organismos internacionales, con definiciones que generaron repercusión y polémica a nivel global. El año pasado acusó a las parejas homosexuales de "pedófilas".

"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro: cuando digo abusos, no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", expresó Milei en 2025.

Según informó Guido Agostinelli, enviado especial de C5N en Davos, en la previa del foro existe expectativa sobre el tono que adoptará el Presidente argentino. "Hay distintas teorías sobre el discurso de Milei. Algunos creen que volverá a una línea anti woke como el año pasado, pero el lema del Foro este año es construir consensos, con muchas charlas orientadas a la búsqueda de soluciones a los conflictos geopolíticos. Será una incógnita si Milei se alinea con ese espíritu o mantiene un perfil más confrontativo", señaló. Agostinelli también remarcó que la atención del Foro estará puesta en otra intervención clave: "Una hora antes de que hable Milei, lo hará Donald Trump. Hay mucha expectativa en Davos por el discurso del presidente de Estados Unidos, especialmente por el conflicto con la Unión Europea a partir de sus intenciones de anexar Groenlandia".



