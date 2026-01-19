19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei viaja a Davos para participar de la nueva edición del Foro Económico Mundial

El Presidente partirá por la tarde-noche rumbo a Suiza y hablará el miércoles ante el plenario del Foro. Amplia expectativa por el tono de su discurso en medio de un contexto internacional convulsionado.

Por
Javier Milei viaja a Davos para participar de la nueva edición del Foro Económico Mundial.
Javier Milei viaja a Davos para participar de la nueva edición del Foro Económico Mundial.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la tarde-noche a Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. El mandatario saldrá desde Buenos Aires con destino a Zúrich, donde realizará una escala antes de trasladarse a la sede del encuentro, donde expondrá el miércoles 21.

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes mundiales.
Te puede interesar:

Arranca el Foro de Davos, en un escenario de desconfianza mundial y creciente tensión geopolítica

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Se trata de la tercera participación consecutiva del jefe de Estado argentino en el foro que reúne a líderes políticos, empresarios y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, la 56ª edición del Foro contará con cerca de 3.000 participantes de 130 países. El foco estará puesto en los conflictos geopolíticos, la situación económica global y la búsqueda de consensos en un escenario internacional atravesado por tensiones crecientes.

Milei expondrá el miércoles a las 11:45 ante el plenario. Se espera un discurso de fuerte contenido ideológico, en línea con sus presentaciones anteriores, donde defendió el capitalismo de libre mercado y cuestionó el rol de organismos internacionales, con definiciones que generaron repercusión y polémica a nivel global. El año pasado acusó a las parejas homosexuales de "pedófilas".

"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro: cuando digo abusos, no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", expresó Milei en 2025.

Según informó Guido Agostinelli, enviado especial de C5N en Davos, en la previa del foro existe expectativa sobre el tono que adoptará el Presidente argentino. “Hay distintas teorías sobre el discurso de Milei. Algunos creen que volverá a una línea anti woke como el año pasado, pero el lema del Foro este año es construir consensos, con muchas charlas orientadas a la búsqueda de soluciones a los conflictos geopolíticos. Será una incógnita si Milei se alinea con ese espíritu o mantiene un perfil más confrontativo”, señaló.

Agostinelli también remarcó que la atención del Foro estará puesta en otra intervención clave: “Una hora antes de que hable Milei, lo hará Donald Trump. Hay mucha expectativa en Davos por el discurso del presidente de Estados Unidos, especialmente por el conflicto con la Unión Europea a partir de sus intenciones de anexar Groenlandia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2013197891100201287&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

causa $libra: se busca un embargo a la altura de la sospecha

Causa $Libra: se busca un embargo a la altura de la sospecha

Milei busca el apoyo de los gobernadores para aprobar la reforma laboral.

Milei cierra la semana con una agenda a full y la mira puesta en la reforma laboral

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

 Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se oponen al acuerdo. 

Quiénes son los países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

El mandatario habló en Asunción.

Milei, sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación"

Fuerza Quds fue declarado como terrorista.

El Gobierno declaró a la Fuerza Quds y a 13 integrantes como organización terrorista

Rating Cero

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Romina Gaetani.

Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

últimas noticias

Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

Hace 19 minutos
Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Hace 25 minutos
play

Desesperado pedido de ayuda para un mendocino que lucha por su vida en Punta Cana por un mal diagnóstico

Hace 34 minutos
El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

El dólar continúa con su tendencia a la baja en el arranque del año

Hace 41 minutos
Las sesiones extraordinarias en el Congreso comienzan el 2 de febrero.

El Gobierno confirmó la convocatoria a extraordinarias para febrero, con la reforma laboral como proyecto clave

Hace 49 minutos