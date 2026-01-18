18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: "Ninguna intimidación influirá en nosotros"

El presidente francés calificó de “inaceptables” las amenazas de su par estadounidense y aseguró que ninguna presión condicionará la posición de Francia ni su participación militar junto a Dinamarca en Groenlandia.

Por
Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: Ninguna intimidación influirá en nosotros

Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: "Ninguna intimidación influirá en nosotros"

Reuters/Eduardo Muñoz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó las amenazas arancelarias anunciadas por Donald Trump en el marco de la disputa por Groenlandia y las consideró “inaceptables”.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.
Te puede interesar:

El gobierno de Irán admitió por primera vez que hubo "miles de muertos" durante la represión

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macron afirmó que Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, y sostuvo que ese principio explica la decisión de París de participar en el ejercicio militar organizado por Dinamarca en Groenlandia. “Ninguna intimidación o amenaza influirá en nosotros”, subrayó el mandatario francés.

image

Las declaraciones se produjeron luego de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero de 2026 sobre todos los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Según advirtió, la tarifa se elevará al 25% desde el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia.

“A partir del 1 de febrero de 2026, estos países estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%”, escribió Trump en su red Truth, donde aclaró que la medida regirá “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Embed

Groenlandia, la isla más grande del mundo, es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, aunque Copenhague mantiene el control de la defensa y la política exterior. Estados Unidos posee una base militar estratégica en la isla.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luego de las amenazas de anexión de Donald Trump, cientos de personas protestaron este sábado en Groenlandia.

"Que América se vaya": masivas protestas contra Donald Trump en Dinamarca y Groenlandia

El arancel se mantendrá hasta la compra total de Groenlandia, informó Trump.

Donald Trump anunció aranceles del 10% y 25% a los países que no apoyan la anexión de Groenlandia

trump invito a milei a integrar board of peace, la organizacion para resolver conflictos globales

Trump invitó a Milei a integrar "Board of Peace", la organización para resolver conflictos globales

Donald Trump anunció que podría poner nuevas sanciones económicas, durante un evento en la Casa Blanca.

Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

Tony Blair y Donald Trump en Egipto, durante una cumbre de paz en Gaza celebrada en octubre pasado.

Donald Trump formó una Junta de Paz para Gaza: sumó a Tony Blair y Marcos Rubio como integrantes

play

Video: así salió María Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz

Rating Cero

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

últimas noticias

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está dividida en 48 barrios.

Uno por uno: conocé el origen de los nombres de los barrios porteños

Hace 8 minutos
Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Hace 16 minutos
Tucumán, una de las provincias incluidas en la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta naranja por tormentas en 12 provincias: cuándo llega la lluvia

Hace 33 minutos
Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: Ninguna intimidación influirá en nosotros

Macron cruzó a Trump tras la amenaza de nuevos aranceles, en plena disputa por Groenlandia

Hace 58 minutos
Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

Hace 1 hora