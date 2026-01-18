Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: "Ninguna intimidación influirá en nosotros" El presidente francés calificó de “inaceptables” las amenazas de su par estadounidense y aseguró que ninguna presión condicionará la posición de Francia ni su participación militar junto a Dinamarca en Groenlandia. Por + Seguir en







El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó las amenazas arancelarias anunciadas por Donald Trump en el marco de la disputa por Groenlandia y las consideró “inaceptables”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macron afirmó que Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, y sostuvo que ese principio explica la decisión de París de participar en el ejercicio militar organizado por Dinamarca en Groenlandia. “Ninguna intimidación o amenaza influirá en nosotros”, subrayó el mandatario francés.

image Las declaraciones se produjeron luego de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero de 2026 sobre todos los productos provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Según advirtió, la tarifa se elevará al 25% desde el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia.

“A partir del 1 de febrero de 2026, estos países estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%”, escribió Trump en su red Truth, donde aclaró que la medida regirá “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.