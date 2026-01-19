IR A
IR A

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

Una ex empleada acusa a la ex pareja de no haber "recibido un peso" de lo que le correspondía durante su vínculo laboral con la familia.

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

El exdirector técnico de River Plate, Martín Demichelis, y su ex pareja, la modelo Evangelina Anderson, no salen del foco público. Si algo les faltaba para sumar polémica a su vínculo es una demanda judicial. La carta documento llega por parte de una ex empleada de la familia que denuncia haber sido víctima de "trabajo esclavo" durante sus meses viviendo en México, previo a la separación de la pareja.

La modelo y el entrenador sólo se hablan a través de sus abogados.
"Hace vida de tío": el duro reproche de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

El nombre de la denunciante fue revelado en el programa de streaming que conduce Anamá Ferreira y donde además dio los detalles de sus días trabajando para la familia Demichelis: “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”. Tanto el entrenador de fútbol como Anderson fueron incluidos en la denuncia donde consta que ella declara haber trabajado con la familia hasta noviembre de 2024, cuando terminó su vínculo laboral.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Qué dice la demanda

Según especificó la conductora del ciclo No damos abasto (Love), la demanda también salpica a la ex pareja del futbolista: “Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson”. La mujer identificada como Flavia explica que su vínculo laboral inició previo a que la entonces pareja se mudara a Monterrey, México, sino que empezó cuando residían en Europa: "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora".

Uno de sus últimos trabajos realizados para la familia fue trasladar a una de las mascotas de Evangelina desde Monterrey hasta Argentina; poco después finalizó su vínculo laboral.

