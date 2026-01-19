Inflación en hamburguesas: comer un Big Mac en Argentina es tan caro como en Suiza Una hamburguesa expone la inflación el dólares en nuestro país. El famoso ranking funciona como una referencia informal para comparar niveles de precios y poder adquisitivo entre distintas economías. Por + Seguir en







El Índice Big Mac vuelve a reflejar una problemática de fondo en la economía argentina.

El pecio de la clásica hamburguesa en Argentina enciende todas las alarmas tras quedar en el foco del análisis económico internacional. Según el Índice Big Mac, el combo de la cadena de comida rápida tiene un costo elevado en el país y se ubica entre los más caros del mundo, segundo en el ranking detrás de Suiza, lo que demuestra el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías.

De acuerdo a la lista, el Big Mac cuesta en Argentina unos u$s7,37, mientras que en Suiza asciende a u$s7,99. Lo más relevante de esta comparativa es que el valor local queda por encima del registrado en economías desarrolladas y de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia, pese a que el salario promedio argentino en dólares se ubica muy por debajo del de esos países.

Este famoso ranking utilizado en todo el mundo funciona como una referencia informal para comparar niveles de precios y poder adquisitivo entre distintas economías. Al tratarse de un producto estandarizado a nivel mundial, su costo permite observar, de manera sencilla, cuánto se encarece un mismo bien cuando se lo mide en moneda estadounidense.

hamburguesa Big Mac Los Big Mac más caros del planeta El ranking muestra a los países según el precio del Big Mac expresado en dólares. Argentina quedó apenas por debajo de Suiza y por encima de países de alto poder adquisitivo:

Suiza: US$ 7,99

Argentina: US$ 7,37

Uruguay: US$ 6,91

Noruega: US$ 6,67

Italia: US$ 6,42

Costa Rica: US$ 5,90

Estados Unidos: US$ 5,79

Reino Unido: US$ 5,73

Suecia: US$ 5,67

Dinamarca: US$ 5,64 Según los especialistas, el fenómeno "inflación en dólares" se diferencia de la inflación tradicional, que se mide en moneda local, porque se enfoca el aumento de los precios internos aun cuando se los compara con valores internacionales y con un tipo de cambio que, en teoría, debería corregir esos desajustes.

Para los economistas, que un Big Mac cueste en Argentina más que en muchos países desarrollados es una señal de que los precios en dólares se encuentran muy altos y no guardan relación con los ingresos promedio. Ese descalce ayuda a explicar por qué el consumo interno luce debilitado y por qué se dificulta recomponer el poder adquisitivo de los salarios. En ese sentido, el ranking del Big Mac vuelve a exponer una problemática estructural de la economía argentina: la persistencia de precios altos en dólares, el atraso cambiario y la dificultad para ordenar los precios relativos frente a los ingresos de la población.