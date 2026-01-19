IR A
Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Una fragancia natural que refleja su estilo personal. En el país se consigue como producto premium importado.

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

GettyImages
  • El integrante de BTS reveló cuál es la fragancia que suele elegir en su rutina diaria.
  • Se trata de una creación unisex de una reconocida casa francesa.
  • El aroma está inspirado en paisajes naturales y se destaca por notas verdes y amaderadas.
  • En Argentina, es un perfume importado que se ubica dentro del segmento premium.

Jin, una de las voces más reconocidas de BTS, también marca tendencia fuera de los escenarios con sus elecciones personales. Entre estas, se encuentra un perfume que refleja su estilo sobrio y elegante, y que despertó curiosidad entre los fans que buscan imitar su aroma característico.

El juego del calamar (Netflix), el kimchi, BTS y los productos de K-Beauty son ejemplos de Hallyu.
Más allá de BTS: qué es Hallyu, la "ola coreana" que se consolidó en Argentina de la mano del K-Pop

Los integrantes del grupo surcoreano no solo influyen en la música y la moda, sino también en el universo de las fragancias. Cada uno se inclina por perfumes que acompañan su imagen pública y su identidad, lo que convierte a estos productos en objetos muy buscados a nivel global.

El cantante de esta banda dio a conocer que su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil, pensada para distintas ocasiones y muy valorada dentro del mundo de la perfumería internacional.

Philosykos

Cuál es el perfume favorito de Jin de BTS

Jin utiliza Philosykos de Diptyque en su versión eau de parfum. Se trata de una fragancia sin género definido que remite a un entorno mediterráneo, inspirada en una arboleda de higueras bañadas por el sol. La propuesta olfativa gira en torno a la hoja de higo, acompañada por acordes de madera y cedro blanco.

Según describe la propia marca, el perfume busca transmitir una sensación de verano y naturaleza, con un carácter envolvente pero equilibrado. Esa impronta lo convierte en una opción adaptable tanto para el uso diario como para momentos especiales.

Philosykos

Cuánto sale el perfume favorito de Jin de BTS en Argentina

En el mercado argentino, Philosykos eau de parfum se comercializa como un producto importado de alta gama. Su precio puede cambiar según el punto de venta y el formato, pero la presentación estándar suele encontrarse en un rango que ronda los 600 mil a 700 mil pesos en su envase de 100 mililitros.

La diferencia de valores responde a la cotización de la moneda extranjera, los costos de importación y la disponibilidad en perfumerías especializadas. Aun así, se mantiene como una de las fragancias más buscadas por seguidores del K-pop y amantes de los aromas de autor.

