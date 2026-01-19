Declararon la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de tierras en el Cerro Hermitte El Concejo Deliberante declaró la emergencia por 90 días luego del deslizamiento que obligó a evacuaciones en varios barrios. El perímetro permanecerá cerrado al menos 48 horas por riesgo urbano. Por + Seguir en







El Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte, que afectó a viviendas de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos. La medida tiene vigencia inicial de 90 días para atender la situación.

El colapso del terreno generó daños estructurales en algunas casas y obligó a evacuaciones preventivas de más de 90 familias. Las autoridades resolvieron cerrar el perímetro comprometido por al menos 48 horas, al advertir que el suelo continúa inestable y representa un riesgo para la población.

La ordenanza habilita al Ejecutivo municipal a realizar readecuaciones presupuestarias, transferencias de partidas y el uso de fondos disponibles para afrontar los gastos derivados de la emergencia, además de gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales.

En paralelo, se activó un plan de contingencia que prevé la evacuación ordenada de las personas en riesgo y la provisión de alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período estimado de 30 días. El esquema contempla cuatro etapas, que van desde la activación del Centro de Operaciones de Emergencia y el censo inicial, hasta la evaluación técnica para definir un eventual retorno o la extensión de las medidas.

Durante una conferencia de prensa, el intendente Othar Macharashvili señaló que el fenómeno venía siendo monitoreado por equipos técnicos y destacó que no se registraron víctimas. Atribuyó ese resultado al trabajo preventivo y a la autoevacuación de los vecinos, y aseguró que el municipio continuará con las tareas de asistencia y acompañamiento.