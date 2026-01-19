19 de enero de 2026 Inicio
Declararon la emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia tras el desplazamiento de tierras en el Cerro Hermitte

El Concejo Deliberante declaró la emergencia por 90 días luego del deslizamiento que obligó a evacuaciones en varios barrios. El perímetro permanecerá cerrado al menos 48 horas por riesgo urbano.

El Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte, que afectó a viviendas de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos. La medida tiene vigencia inicial de 90 días para atender la situación.

El colapso del terreno generó daños estructurales en algunas casas y obligó a evacuaciones preventivas de más de 90 familias. Las autoridades resolvieron cerrar el perímetro comprometido por al menos 48 horas, al advertir que el suelo continúa inestable y representa un riesgo para la población.

La ordenanza habilita al Ejecutivo municipal a realizar readecuaciones presupuestarias, transferencias de partidas y el uso de fondos disponibles para afrontar los gastos derivados de la emergencia, además de gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales.

En paralelo, se activó un plan de contingencia que prevé la evacuación ordenada de las personas en riesgo y la provisión de alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad por un período estimado de 30 días. El esquema contempla cuatro etapas, que van desde la activación del Centro de Operaciones de Emergencia y el censo inicial, hasta la evaluación técnica para definir un eventual retorno o la extensión de las medidas.

Durante una conferencia de prensa, el intendente Othar Macharashvili señaló que el fenómeno venía siendo monitoreado por equipos técnicos y destacó que no se registraron víctimas. Atribuyó ese resultado al trabajo preventivo y a la autoevacuación de los vecinos, y aseguró que el municipio continuará con las tareas de asistencia y acompañamiento.

Por su parte, el geólogo José Paredes, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que se trata de un deslizamiento de gran magnitud, sin antecedentes en la zona. También advirtió que el proceso no está completamente estabilizado y que no es posible anticipar su evolución en el corto plazo. Según indicó, el escenario plantea un problema de escala geológica que requerirá soluciones territoriales y sociales a largo plazo.

