19 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump evitó precisar si usará la fuerza para tomar Groenlandia

El mandatario estadounidense sembró incertidumbre a menos de un mes del ataque a Venezuela. Las medidas y los pedidos de Europa ante las amenazas del republicano.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

"Sin comentarios", respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando le preguntaron si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia en una entrevista telefónica con NBC News este lunes después de que Dinamarca y Groenlandia propusieran la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en la isla.

Javier MIlei compartió su agenda en Davos y volvió a criticar al periodismo: Son chimenteros de peluquería barata
Milei y su agenda en Davos: no habrá encuentro oficial con Trump

"Lo propusimos, el secretario general tomó nota y confío en que ahora podamos avanzar hacia un marco que defina cómo podría implementarse", detalló el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, ante la prensa, en presencia de Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia.

La isla es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, aunque los asuntos de defensa y política exterior dependen de Copenhague. Trump argumenta que debe ser anexada a Estados Unidos por cuestiones de "seguridad nacional" ya que geográficamente pertenece a América, no a Europa.

La reacción de la Unión Europea a las amenazas de Donald Trump

La Unión Europea (UE) confirmó que realizarán una reunión este jueves para definir una estrategia común ante las recientes amenazas arancelarias del mandatario estadounidense.

El encuentro surge luego de que la gestión republicana anunciara la imposición de un arancel del 10% a partir del 1° de febrero para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por rechazar el plan estadounidense sobre la isla bajo soberanía danesa. Trump advirtió que dicho impuesto podría escalar al 25% en junio.

Donald Trump Truth Social aranceles Europa por Groenlandia
Posteo de Donald Trump en Truth Social.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, enfatizó que, aunque la prioridad sigue siendo el diálogo para evitar una escalada, la UE está "preparada para responder" de manera contundente si las amenazas se materializan.

El enojo de Donald Trump con Noruega por el Premio Nobel de la Paz

En la misma línea, el empresario estadounidense le envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que admitió que, al no recibir el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a centrar su política exterior exclusivamente en la paz. Al ser consultado sobre el tema por NBC News acusó al gobierno noruego de "controlar" la premiación.

