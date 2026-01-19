IR A
Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

Ante la insistencia de la prensa, la actriz precisó cuál es el estado de su relación con su pareja. Aún así, repitió: "Nunca hablo de mi intimidad".

La actriz Griselda Siciliani había dicho que no quería aclarar si seguía en pareja con Luciano Castro, pero ante la insistencia de un móvil de América TV precisó, con incredulidad: "Bueno, sí, estamos en pareja, pasó hace una semana".

Griselda Siciliani evitó hablar de su separación con Luciano Castro.
Habló Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro

"No es un tema mío, no es un tema que yo expuse", reiteró la actriz este lunes e insistió: "Nunca hablo de mi intimidad, jamás, ni en mis redes. Ni de la intimidad de nadie, menos de otros".

La protagonista de Envidiosa remarcó la entrevista que concedió a Moria Casán donde confirmó la infidelidad de Castro como una excepción porque habló "cuestiones más ideológicas". "Eso sí me interesa hablar cuando puedo y tengo tiempo y ganas, pero no de cuestiones personales, de qué hago o qué no hago", apuntó.

Siciliani reconoció que "todas las cosas de la vida" la afectan y la atraviesan ya que no deja pasar nada "como si no ocurriera". "Cosas ocurren y está bueno atravesarlas", definió.

La actriz que interpretará a La One en sus años dorados en la biopic para Netflix reconoció que entiende que es el trabajo de la prensa ahondar en su intimidad, pero no el de ella. "Trato de ser amable, pero es una postura no colaborar con que se siga hablando de la intimidad", ratificó la protagonista de Educando a Nina.

El enojo de Luciano Castro con la prensa

“Mi vida está destrozada”, había asegurado Castro la última semana en América TV y reconoció: “Me importa más mi vida que tu laburo”. En ese momento se encontraba en compañía de su hijo, fruto de su relación con Sabrina Rojas. Según la cronista, el actor estaba molesto tras un incidente cotidiano que involucró al menor cuando la comida se le cayó a la arena, lo que añadió tensión al encuentro.

No obstante, el actor había accedido a hablar con la prensa y dijo que no quiere dar más notas: "Las que di es porque me sentí obligado". El artista insistió en que se siente devastado por su situación con Siciliani.

