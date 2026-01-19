IR A
Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

Contará con 64 capítulos que continuarán la historia de Charly Flow y Yeimy Montoya, con más drama, música y nuevos conflictos y rivalidades.

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.

El fenómeno de "La Reina del Flow" parece no tener techo. Después de dos temporadas que rompieron récords de audiencia no solo en su Colombia natal sino en todo el mundo a través de Netflix, el estreno de la tercera temporada despertó la emoción en sus seguidores y revolucionó las redes sociales.

Esta producción, llamada El botín, llegó al catálogo el 16 de enero, y rápidamente se posicionó en el puesto 1 de tendencias en Argentina, y alcanzó el Top 10 en varios países.
Desde su llegada al catálogo en 2018, la serie se mantuvo durante semanas en el Top 10 global, consolidándose como una de las producciones de habla hispana más exitosas de la historia. Ahora, con el anuncio oficial de los nuevos capítulos, la expectativa está puesta en cómo continuará el complejo vínculo entre los protagonistas tras el cierre de la segunda parte.

Luego de cuatro años en espera, y con el suspenso de la continuidad de la producción de esta historia, los primero capítulos de la tercera parte llegan para darle alivio a los fans. En total, esta nueva temporada contará con 64 episodios, siendo hasta el momento la más corta de la entrega.

Sinopsis de La Reina del Flow 3

la reina del flow

La Reina del Flow 3 continúa la historia de Charly Flow y Yeimy Montoya, los reyes del flow que, después de cuatro años, han formado una familia y ahora están casados con una hija llamada Alma. Juntos lograron consolidar una exitosa productora musical llamada Soul & Bass, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarlos cuando Mike Rivera, su enemigo, planea desde la cárcel una peligrosa venganza. Con la ayuda de los Vallejo, un grupo de hackers fanáticos y dementes, Mike amenaza con destruir todo lo que Charly y Yeimy construyeron, poniendo en riesgo su familia, su carrera y su imperio musical. Esta nueva temporada promete más drama, conflictos y nuevas rivalidades que marcarán el destino de sus protagonistas.

Tráiler de La Reina del Flow temporada 3

Reparto de La Reina del Flow 3

El alma de la serie reside en su elenco, y para alegría de los fans, las caras principales están de vuelta:

  • Carolina Ramírez como Yeimy Montoya
  • Carlos Torres como Charly Flow
  • Andrés Sandoval como Juancho
  • Mariana Gómez como Irma
  • Juan Manuel Restrepo como Érik
  • Adriana Arango como Ligia

A ellos se sumarán nuevas figuras del ámbito artístico colombiano la actriz y cantante Alisson Joan.

Cuándo se estrena La Reina del Flow 3 en Netflix

Los suscriptores ya pueden ver los primeros 19 capítulos de esta tercera entrega, disponibles desde el 14 de enero de 2026. Sin embargo, quedan por estrenarse varios, y la duda es si saldrán todos juntos o en otras dos tandas.

Según la información trascendida, los capítulos 20 al 40 se incorporarán a la plataforma el 9 de febrero de 2026. Mientras que para ver los últimos episodios de la temporada, es decir, del 41 al 64, habrá que esperar hasta marzo, aunque sin fecha confirmada aún.

