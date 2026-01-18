La dura advertencia de Irán a Donald Trump: "Atacar a nuestro líder supremo equivale a una guerra a gran escala"

El presidente del país asiático, Masoud Pezeshkian, subió la tensión con Estados Unidos y cargó contra el republicano, quien había afirmado que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo".

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , cargó contra Donald Trump luego de que el presidente de Estados Unidos afirmara que "es el momento de buscar un nuevo liderazgo" en la nación asiática y advirtió que "atacar al Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní".

En su cuenta de la red social X, Pezeshkian marcó las consecuencias de arremeter contra el líder supremo de Irán , el ayatollah Alí Jamenei. "Atacar al Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra a gran escala contra la nación iraní", aseveró.

La advertencia de la autoridad del país asiático se produjo luego de que Trump marcara que deberían renovarse las autoridades. "Es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán", señaló en diálogo con el portal Político, en medio de las protestas contra el régimen de Jamenei. Las manifestaciones comenzaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación , y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales.

En tal sentido, el republicano cuestionó la gestión del ayatollah: "De lo que es culpable, como líder de un país, es de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos. Para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo, los dirigentes deberían centrarse en gobernar adecuadamente su país, como hago yo con Estados Unidos, y no matar a miles de personas para mantener el control".

En este marco, Trump admitió previamente que evalúa "acciones militares muy concretas" frente al escenario iraní. "Estamos evaluando esto muy seriamente. El Ejército lo está examinando y estamos considerando opciones muy concretas", señaló ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario también advirtió que una respuesta violenta del régimen frente a las protestas podría derivar en represalias por parte de Washington.

Por su parte, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza desde Teherán y afirmó que "Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar". En tanto, la ONG Iran Human Rights denunció que la represión dejó al menos 648 muertos —nueve de ellos menores—, miles de heridos y cerca de 10.000 detenidos.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, reconoció por primera vez que "miles de personas" murieron durante la represión a las protestas que sacudieron al país durante las últimas dos semanas. Además, admitió que muchas de ellas fueron asesinadas "de forma inhumana y salvaje".

Durante un discurso, el máximo líder del gobierno teocrático culpó a Estados Unidos por la alta cifra de muertos durante la nueva ola de protestas en Irán. Jamenei cruzó al presidente norteamericano, Donald Trump, a quien calificó de "animal" por su apoyo a los manifestantes, para quienes exigió un severo castigo.

"Por la gracia de Dios, la nación iraní debe quebrar la espalda de los sediciosos tal como quebró la espalda de la sedición", dijo el ayatollah.