Luis Caputo defendió el programa económico: "Es el camino para terminar con la inflación"

El ministro de Economía celebró el dato de la inflación mayorista de diciembre del año pasado. “La más baja desde 2017″ escribió en su cuenta oficial de X.

Tras conocerse el dato de inflación mayorista, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato que arrojó un 2,4% en diciembre y ratificó el programa de gobierno: "Es el camino para terminar con la inflación". Asimismo, el funcionario enfatizó: "Al igual que en el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años".

El BCRA compró u$s125 millones en el final de la semana.
El titular del Palacio de Hacienda defendió el programa económico y resaltó que en 2025 la inflación mayorista fue la “más baja desde 2017”. En un mensaje en sus redes sociales, precisó que, de acuerdo a lo informado por el INDEC, “el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en diciembre una variación mensual de 2,4% y una variación interanual de 26,2%”. También, indicó que “los precios de los productos nacionales y de los importados presentaron una variación mensual de 2,4% y 1,7%, respectivamente”.

En ese sentido, Caputo aseguró que el resultado fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado.

Finalmente, el ministro enfatizó que “la dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación.

La inflación mayorista cerró el año con 26,2%

El Indec reportó en su último relevamiento mensual una suba de 0,8 puntos porcentuales frente al 1,6% registrado en noviembre. En la comparación interanual, la variación del índice marcó una baja de 40,9 puntos respecto al 67,1% de 2024, alcanzando el valor más bajo desde 2017, año en el que el IPIM acumuló un 18,8%.

El resultado de diciembre de 2025 se debió a un aumento de 2,4% en productos nacionales y de 1,7% en importados. Dentro de los productos nacionales, los principales aportes al IPIM provinieron de refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%). El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) se elevó 2,2% en el mismo período, reflejo de incrementos de 2,2% en productos nacionales y 1,8% en importados.

El listado de los aumentos más fuertes del 2025:

  • Tabaco: 37,9%
  • Refinados del petróleo: 37,5%
  • Productos agropecuarios: 36,8%
  • Vehículos y repuestos: 33,4%
  • Impresiones: 32,7%
  • Alimentos y bebidas: 28,0%
  • Energía eléctrica y manufacturas: 26,9%

El IPIM mide la evolución promedio de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos internos e impuestos a los combustibles. En consecuencia, resulta un indicador de la presión que pueden sufrir más adelante los precios minoristas.

