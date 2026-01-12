12 de enero de 2026 Inicio
El gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

La ONG Foro Penal confirmó la liberación del hombre de 72 años arrestado el 10 de octubre de 2024. Pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I.

Presos políticos liberados en Venezuela.

La ONG Foro Penal confirmó que el gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, junto a otros 50 presos políticos. El hombre de 72 años fue detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I, donde está detenido el gendarme Nahuel Gallo.

Trump y Machado se verán cara a cara en Washington.
Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario venezolano aseguró este lunes que liberó a 116 personas arrestadas por motivos políticos, pero Foro Penal solo pudo confirmar 50 nombres, varios extranjeros. Hay expectativa por Gallo y el abogado Germán Darío Giuiliani, ambos argentinos todavía detenidos.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por cruzar la frontera para visitar a su familia y el gobierno de Javier Milei pidió su liberación desde entonces. Según su esposa, María Alexandra Gómez, solo los presos políticos venezolanos podían recibir visitas en El Rodeo I: "A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados".

Hasta este fin de semana, Foro Penal había confirmado solo 17 excarcelaciones y 803 personas todavía detenidas. Mientras que la gestión de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 187 personas desde diciembre de 2025.

Quiénes son los 10 presos extranjeros liberados en Venezuela

  1. Rocío San Miguel. Abogada y defensora de los derechos humanos.
  2. Alejandro González. Hispano-venezolano, esposo de San Miguel y empleado de la petrolera Chevron.
  3. Alberto Trentini, de 46 años. Italiano, trabajador humanitario, detenido en noviembre de 2024.
  4. Mario Burló, de 52 años. Empresario italiano detenido en noviembre de 2024.
  5. Andrés Martínez Adasme, de 32 años. Vasco.
  6. José María Basoa Valdovinos, de 35 años. Vasco.
  7. Miguel Moreno, de 34 años. Canario.
  8. Ernesto Gorbe, de 52 años. Valenciano.
  9. Biagio Pilieri. Italo-venezolano, dirigente opositor.
  10. Luis Fernando Junior Sánchez Flores. Colombiano con nacionalidad venezolana, arrestado en julio de 2025.
Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

Marcela Feudale en radio 10.

"Me equivoqué": Marcela Feudale pidió perdón por responsabilizar a dos israelíes del inicio del fuego en Chubut

"Se armó un remolino en el medio del mar": el testimonio de un guardavidas que participó de los rescates

Un viaje que terminó en tragedia: quién es la víctima del meteotsunami en Mar Chiquita

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

