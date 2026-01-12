El gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari La ONG Foro Penal confirmó la liberación del hombre de 72 años arrestado el 10 de octubre de 2024. Pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I. Por + Seguir en







La ONG Foro Penal confirmó que el gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, junto a otros 50 presos políticos. El hombre de 72 años fue detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I, donde está detenido el gendarme Nahuel Gallo.

Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario venezolano aseguró este lunes que liberó a 116 personas arrestadas por motivos políticos, pero Foro Penal solo pudo confirmar 50 nombres, varios extranjeros. Hay expectativa por Gallo y el abogado Germán Darío Giuiliani, ambos argentinos todavía detenidos.

#12E Lista confirmada por el Foro Penal de presos políticos excarcelados desde el 08/01/2026 hasta las 2:30 p.m. del 12/01/2026.



Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos.



— Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026 Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por cruzar la frontera para visitar a su familia y el gobierno de Javier Milei pidió su liberación desde entonces. Según su esposa, María Alexandra Gómez, solo los presos políticos venezolanos podían recibir visitas en El Rodeo I: "A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados".

Hasta este fin de semana, Foro Penal había confirmado solo 17 excarcelaciones y 803 personas todavía detenidas. Mientras que la gestión de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 187 personas desde diciembre de 2025.

Quiénes son los 10 presos extranjeros liberados en Venezuela Rocío San Miguel. Abogada y defensora de los derechos humanos. Alejandro González. Hispano-venezolano, esposo de San Miguel y empleado de la petrolera Chevron. Alberto Trentini, de 46 años. Italiano, trabajador humanitario, detenido en noviembre de 2024. Mario Burló, de 52 años. Empresario italiano detenido en noviembre de 2024. Andrés Martínez Adasme, de 32 años. Vasco. José María Basoa Valdovinos, de 35 años. Vasco. Miguel Moreno, de 34 años. Canario. Ernesto Gorbe, de 52 años. Valenciano. Biagio Pilieri. Italo-venezolano, dirigente opositor. Luis Fernando Junior Sánchez Flores. Colombiano con nacionalidad venezolana, arrestado en julio de 2025.