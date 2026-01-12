La ONG Foro Penal confirmó que el gobierno de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, junto a otros 50 presos políticos. El hombre de 72 años fue detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó estos casi dos años en el centro penal El Rodeo I, donde está detenido el gendarme Nahuel Gallo.
Harari había ingresado a territorio venezolano desde Colombia por uno de los puentes, tenía sus documentos en regla y lo arrestaron.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario venezolano aseguró este lunes que liberó a 116 personas arrestadas por motivos políticos, pero Foro Penal solo pudo confirmar 50 nombres, varios extranjeros. Hay expectativa por Gallo y el abogado Germán Darío Giuiliani, ambos argentinos todavía detenidos.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por cruzar la frontera para visitar a su familia y el gobierno de Javier Milei pidió su liberación desde entonces. Según su esposa, María Alexandra Gómez, solo los presos políticos venezolanos podían recibir visitas en El Rodeo I: "A los extranjeros los mantienen aislados e incomunicados".
Hasta este fin de semana, Foro Penal había confirmado solo 17 excarcelaciones y 803 personas todavía detenidas. Mientras que la gestión de Delcy Rodríguez afirma haber liberado a 187 personas desde diciembre de 2025.
Quiénes son los 10 presos extranjeros liberados en Venezuela
- Rocío San Miguel. Abogada y defensora de los derechos humanos.
- Alejandro González. Hispano-venezolano, esposo de San Miguel y empleado de la petrolera Chevron.
- Alberto Trentini, de 46 años. Italiano, trabajador humanitario, detenido en noviembre de 2024.
- Mario Burló, de 52 años. Empresario italiano detenido en noviembre de 2024.
- Andrés Martínez Adasme, de 32 años. Vasco.
- José María Basoa Valdovinos, de 35 años. Vasco.
- Miguel Moreno, de 34 años. Canario.
- Ernesto Gorbe, de 52 años. Valenciano.
- Biagio Pilieri. Italo-venezolano, dirigente opositor.
- Luis Fernando Junior Sánchez Flores. Colombiano con nacionalidad venezolana, arrestado en julio de 2025.