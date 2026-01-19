Los Rolling Stones estarían preparando su regreso a la Argentina: qué es lo que se sabe La banda planea regresar al país bajo el formato de "mini residencias", reemplazando las giras mundiales tradicionales. Se trata de una estrategia que busca ofrecer conciertos con mayores intervalos de descanso para los músicos. + Seguir en







La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de "mini residencias" para cuidar la salud de Keith Richards. Redes Sociales

El público argentino es uno de los mayores fanáticos de los Rolling Stones, de eso no hay duda. Y por eso, luego de suspender su gira mundial para cuidar la salud de Keith Richards, la banda británica eligió Argentina como parte del itinerario ineludible para su regreso a los escenarios. Según trascendió en varios medios, sólo visitarían Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido.

Fue la agencia británica noticias Daily Mail donde se publicó la noticia de que la banda estaría pensando en hacer unos shows en formato de "mini residencias". Según explicó la periodista del medio, Alison Boshoff, la idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos. Las residencias artísticas se han puesto cada vez más de moda y consisten en un cambio de modalidad donde preservan la salud de los artistas por sobre las exigencias comerciales. En lugar de una gira por diferentes ciudades o países, los artistas eligen instalarse en un lugar para ofrecer funciones consecutivas.

Rolling Stones Argentina Redes sociales De esta manera, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood podrían darles a sus fanáticos lo que quieren sin la necesidad de afrontar un desgaste físico y mental que después les pase factura. Y, de acuerdo con la periodista que dio la información, una de estas residencias sería en la Argentina, tal como hizo Coldplay con su seguidilla de shows en River Plate en el año 2022.

“Pocos hicieron giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea planeada para este verano para promocionar un nuevo álbum de estudio", explicó la editora en relación a la edad y la salud de sus integrantes.

Los Stones suspendieron su gira mundial para cuidar a Richards La banda británico tuvo que ponerle freno a su gira mundial para preservar la salud de su guitarrista. De acuerdo a un crítico musical estadounidense citado por el medio británico, Keith Richards (82) le comunicó a Mick Jagger (82) y Ronnie Wood (78) que no podía comprometerse con una gira de semejante exigencia física. “Había grandes promotores proponiendo fechas y ciudades para el próximo verano, pero cuando se sentaron a discutirlo seriamente, Keith sintió que no estaba en condiciones de afrontar un tour de estadios durante más de cuatro meses”, aseguró la fuente.

Debido a esa situación, el grupo evaluó la posibilidad de las "mini residencias" que le permite a los músicos instalarse en un lugar y descansar del trajín que implican los viajes. Por lo tanto, de esta manera, sería posible que Richards forme parte de la gira de 2026, a pesar de la artrosis que sufre en sus articulaciones y que le impide seguir un ritmo de gira internacional convencional. Con cuatro visitas previas, el grupo elegiría el invierno austral para su retorno. Actualmente se aguarda la confirmación oficial de estas presentaciones. Para tranquilidad de "la patria rollinga" hay Rolling Stones para rato.

