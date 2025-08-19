19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Según los investigadores la aparición de estos insectos aumenta la transmisión de enfermedades como la fiebre del dengue.

Por
El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Redes Sociales

Estados Unidos está bajo amenaza por una invasión de mosquitos, ya que según los datos científicos hay una creciente población de insectos en los últimos años en el valle de Las Vegas.

Donald Trump junto a Volodimir Zelenski.
Te puede interesar:

Donald Trump advirtió que Ucrania no podrá entrar a la OTAN ni recuperar Crimea

Según los investigadores, el fenómeno se debe a varias razones como: el desarrollo urbano, el cambio climático, además de la resistencia a los insecticidas y la adaptación genética de la especie en la región.

Esto no sucede sólo en el estado de Nevada, en la región oeste estadounidense, sino que se estas nubes de mosquitos se debe al incremento de las temperaturas en verano hacen que se reproduzcan con mayor rapidez.

Embed

Según un informe de NBC News esto representa un riesgo sanitario porque aumenta la transmisión de enfermedades como el virus de Nilo Occidental y la fiebre del dengue.

La profesora asistente en la Universidad de Nevada en Las Vegas, Louisa Messenger, detalló a la cadena de noticias que la adaptación de ciertas especies a la ecología local es clave para su proliferación: “Es un poco como una bomba de tiempo”, dijo sobre la situación que agrava la salud pública.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square

Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso

Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.

Trump afirmó que prepara una cumbre con Putin y Zelenski por la guerra entre Rusia y Ucrania

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Cambios en la visa de Estados Unidos

Cambios en la visa de Estados Unidos: los solicitantes deberán realizar una entrevista personal

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 12 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 13 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 29 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 31 minutos
La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Hace 31 minutos