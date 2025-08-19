Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Estados Unidos está bajo amenaza por una invasión de mosquitos, ya que según los datos científicos hay una creciente población de insectos en los últimos años en el valle de Las Vegas.
Según los investigadores, el fenómeno se debe a varias razones como: el desarrollo urbano, el cambio climático, además de la resistencia a los insecticidas y la adaptación genética de la especie en la región.
Esto no sucede sólo en el estado de Nevada, en la región oeste estadounidense, sino que se estas nubes de mosquitos se debe al incremento de las temperaturas en verano hacen que se reproduzcan con mayor rapidez.
Según un informe de NBC News esto representa un riesgo sanitario porque aumenta la transmisión de enfermedades como el virus de Nilo Occidental y la fiebre del dengue.
La profesora asistente en la Universidad de Nevada en Las Vegas, Louisa Messenger, detalló a la cadena de noticias que la adaptación de ciertas especies a la ecología local es clave para su proliferación: “Es un poco como una bomba de tiempo”, dijo sobre la situación que agrava la salud pública.