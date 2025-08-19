Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos Según los investigadores la aparición de estos insectos aumenta la transmisión de enfermedades como la fiebre del dengue. Por







El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios. Redes Sociales

Estados Unidos está bajo amenaza por una invasión de mosquitos, ya que según los datos científicos hay una creciente población de insectos en los últimos años en el valle de Las Vegas.

Según los investigadores, el fenómeno se debe a varias razones como: el desarrollo urbano, el cambio climático, además de la resistencia a los insecticidas y la adaptación genética de la especie en la región.

Esto no sucede sólo en el estado de Nevada, en la región oeste estadounidense, sino que se estas nubes de mosquitos se debe al incremento de las temperaturas en verano hacen que se reproduzcan con mayor rapidez.

Embed Deserts aren’t supposed to swarm with mosquitoes. Yet Las Vegas is seeing record bites—and researchers say local mosquitoes are surviving insecticides and adapting to man-made water sources. Add rising temps, and experts warn they could stick around year-round. pic.twitter.com/egDrnvTxzl — LULAC (@LULAC) August 18, 2025 Según un informe de NBC News esto representa un riesgo sanitario porque aumenta la transmisión de enfermedades como el virus de Nilo Occidental y la fiebre del dengue.