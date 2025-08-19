El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Luego de que la actriz revelara que existió un tercero en discordia, se viralizaron imágenes que generaron incomodidad y desataron un debate en las redes.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de 18 años de pareja continúa generando polémicas y, luego de que ella confesara que fue infiel , comenzó a circular un video en redes que despertó debate sobre el vínculo entre la actriz y su compañero de elenco y principal apuntado como tercero en discordia, Andrés Gil .

Antes del estreno de En otras palabras, la obra teatral que ambos protagonizaron y que dirige Vázquez, Accardi y Gil dieron notas de prensa y una de ellas cobró otro sentido con el tiempo. "¿Cómo es trabajar con Gimena y Nico?", consultó el periodista.

" Cero intimidante ", bromeó el ex Patito Feo para luego agregar: " Es muy lindo, soy uno más, me incorporaron a la pareja ". " Somos una trieja ", añadió ella entre risas para que luego su compañero remate: "Estoy a esto de irme a convivir con ellos".

Luego, confesó que cuando comenzó a preparar la obra con la pareja se sintió raro. "Te admito que estaba un poquito incómodo el primer día", señaló para que luego Accardi acote un detalle: " Aparte el primer día fue tipo 'beso' ".

" Estoy incorporándome a un montón de códigos que ellos tienen por ser pareja y me recibieron muy bien, con mucha confianza de expresarme desde mi lugar", continuó comentando él, en un mensaje que muchos usuarios aseguraron que parecía hablar de una relación y no de un trabajo actoral.

Embed no chicos chau pic.twitter.com/hu2md496JQ — juandi (@poxelse) July 8, 2025

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Luego de que Gimena Accardi revelara que fue infiel, Nicolás Vázquez se enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos, destacó la valentía de su ex y se sinceró al sostener que la pareja venía mal "hace mucho tiempo.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", expresó el actor en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, en diálogo con varios canales de televisión.

"Hoy Gime eligió dar la versión de que es lo que pasó. La realidad es esa, lo que dijo ella", respaldó y señaló que la palabra de su ex se debió a que "ella sentía que necesitaba que aclarar". Además, aclaró que "la quiero acompañar desde el lugar que yo pueda hacerlo", ya que "para mi sigue siendo una persona muy importante y lo va ser siempre, somos familia".