IR A
IR A

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Luego de que la actriz revelara que existió un tercero en discordia, se viralizaron imágenes que generaron incomodidad y desataron un debate en las redes.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Antes del estreno de En otras palabras, la obra teatral que ambos protagonizaron y que dirige Vázquez, Accardi y Gil dieron notas de prensa y una de ellas cobró otro sentido con el tiempo. "¿Cómo es trabajar con Gimena y Nico?", consultó el periodista.

"Cero intimidante", bromeó el ex Patito Feo para luego agregar: "Es muy lindo, soy uno más, me incorporaron a la pareja". "Somos una trieja", añadió ella entre risas para que luego su compañero remate: "Estoy a esto de irme a convivir con ellos".

Luego, confesó que cuando comenzó a preparar la obra con la pareja se sintió raro. "Te admito que estaba un poquito incómodo el primer día", señaló para que luego Accardi acote un detalle: "Aparte el primer día fue tipo 'beso'".

"Estoy incorporándome a un montón de códigos que ellos tienen por ser pareja y me recibieron muy bien, con mucha confianza de expresarme desde mi lugar", continuó comentando él, en un mensaje que muchos usuarios aseguraron que parecía hablar de una relación y no de un trabajo actoral.

Embed

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Luego de que Gimena Accardi revelara que fue infiel, Nicolás Vázquez se enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos, destacó la valentía de su ex y se sinceró al sostener que la pareja venía mal "hace mucho tiempo.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", expresó el actor en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, en diálogo con varios canales de televisión.

"Hoy Gime eligió dar la versión de que es lo que pasó. La realidad es esa, lo que dijo ella", respaldó y señaló que la palabra de su ex se debió a que "ella sentía que necesitaba que aclarar". Además, aclaró que "la quiero acompañar desde el lugar que yo pueda hacerlo", ya que "para mi sigue siendo una persona muy importante y lo va ser siempre, somos familia".

Nico Vázquez

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática se puso del lado de la actriz que fue infiel a quien fue su pareja.

Sabrina Rojas salió en defensa de Gimena Accardi por el "desliz" con Nico Vázquez y cruzó a Luciano Castro

Quiénes son los actores señalados como terceros entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

El motivo por el que Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron.

El explosivo motivo por el que se separaron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

últimas noticias

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Hace 29 minutos
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Hace 35 minutos
Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

Hace 39 minutos
La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Hace 44 minutos
La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Hace 50 minutos