Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La conductora había anunciado su separación hace un mes de su novio, pero ahora se la vio en Estados Unidos sonriente y causó furor en las redes sociales.

Carolina "Pampita" Ardohain había anunciado su separación hace un mes con Martín Pepa , pero cuando todo parecía que había finalizado, la modelo volvió apostar al amor . Es que, durante el fin de semana se la vio en Estados Unidos de la mano del polista.

La propia conductora había confirmado que la ruptura con su novio se había dado el pasado 9 de julio luego de haber compartido 8 meses de relación a distancia. En aquel momento, trascendió que la decisión se había dado “sin terceros en discordia”.

Sin embargo, parece que el amor fue más fuerte y ahora ambos apostaron nuevamente al amor que los supo unir y volver a estar juntos: en la tarde de este domingo, el Equuleus Polo Team de Martín Pepa, se consagró campeón en el Hamptons Polo Club en Estados Unidos, tras el triunfo por 14 a 11 a la Scuderia S y la modelo estuvo presente.

En las fotos que se volvieron virales en las redes y sorprendieron a los presentes y usuarios de 2.0 se la puede ver a la conductora disfrutando del partido y celebrando la victoria del equipo de su pareja.

“La gran sorpresa fue la presencia de Pampita, quien lo acompañó y se mostró sonriente junto al polista tras el triunfo, confirmando así su reconciliación”, mencionó la periodista Pilar Telechea.

Pampita Martín Pepa

Además, en otras imágenes, la pareja se paseó por el campo de juego sonrientes y de la mano, sin ocultarse. A raíz de la viralización de dichas fotos, la cuenta de SQP subió una captura de una conversación que mantuvo la modelo con Pepe Ochoa.

En el chat se puede ver la pregunta del panelista cuando le pregunta si se había reconciliado a lo que ella sin vueltas respondió: “Sí, es verdad. Besos”.

SQP Pepe Ochoa Pampita Instagram

Durante sus días de soltería, Pampita disfrutó de sus vacaciones en Ibiza

A días de confirmar su separación, Carolina “Pampita” Ardohain se fue de vacaciones, primero con sus hijos al sur y ahora, sola a Ibiza, donde pasa unos días a puro sol y relax. Pero también disfruta de la noche en España, donde fue vista con un reconocido actor, lo que despertó el rumor de un posible romance.

La modelo dio el presente en la Bresh, en Ibiza, donde se mostró animada junto a Zaira Nara y también con el uruguayo, Nicolás Furtado, con quienes posó muy sonrientes en una de las fiestas más top del verano europeo. Algo que no pasó por desapercibido para algunos.

De acuerdo a lo que expuso la panelista, Juariu, en base a sus características investigaciones en sus redes, la conductora y el uruguayo se siguen mutuamente desde una cuenta privada de la modelo, detalle que alimentó las versiones que hablan de una conexión más íntima entre ellos, algo que no ocultó en sus redes, ya que la publicó en su propia cuenta de Instagram.