Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

La cantante dijo estar "feliz" por la nueva etapa de la pareja de amigos y confirmó que están en preparativos para la boda.

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Redes Sociales

La modelo Oriana Sabatini volvió a la Argentina y respondió sobre la reconciliación de la cantante Tino Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul. En este contexto reveló qué les regalará a us amigos: "Algo para que te pueda tener presente”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

La esposa de Paulo Dybala aseguró: “Para los amigos que más te importan, a veces está lindo de repente las alianzas, la corbata, el traje. Un detallito, la bata con la que se despierte el día antes del casamiento. Algo para que te pueda tener presente”.

La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se mostró feliz por la nueva etapa de la pareja de famoso: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, aseguró.

La mediática confió en LAM, en América, que la artista y el deportista están con los preparativos de la boda: “Yo feliz. Cada vez que me invitan a un casamiento, estoy feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”,

La modelo vive en Italia junto a su marido, el delantero del la AS Roma, pero viaja mucho a la Argentina. Ocupan una mansión en el corazón de Moncalieri, una exclusiva localidad a pocos kilómetros de Turín.

