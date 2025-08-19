19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Paliza a las acciones argentinas: los ADRs cayeron hasta 7% y el Merval bajó un 4% en medio de la volatilidad de tasas

Los activos argentinos no levantan cabeza y tuvieron una jornada para el olvido: la mayoría de los papeles cerraron en mínimos del día en un contexto adverso. Los bonos en dólares, a contramano, continuron al alza.

Por
Los activos argentinos tuvieron una jornada para el olvido.

Los activos argentinos tuvieron una jornada para el olvido.

El índice Merval y los ADRs tuvieron una jornada financiera para el olvido, con fuertes caídas en el sector bancario y energético, en medio de la volatilidad de tasas que trajo aparejado el nuevo régimen monetario de la gestión libertaria. A contramano de las acciones argentinas, la deuda soberana continúa firme y registró mayoría de avances.

Las acciones y bonos argentinos se hundieron en Wall Street
Te puede interesar:

Sin actividad local, las acciones y bonos argentinos se hundieron en Wall Street

En ese contexto, el S&P Merval retrocedió un 4,8% a 2.092.205,51 puntos básicos. En tanto, medido en dólares (CCL), se desplomó 5% a 1.602,42 puntos. Entre las acciones que más cayeron se encuentran Telecom (-7,4%), Banco Macro (-7,3%), Edenor (-6,8%), Banco BBVA (-6,3%) y Supervielle (-5,7%).

En ese marco, sin cotizaciones en verde, Bolsas y Mercados Argentinos (-0.25%), Banco Valores (-0.28%) y Ternium (-1,15%) fueron las menos afectadas.

adrs 19-8

En la misma sintonía estuvieron los papeles argentinos que cotizan en Nueva York. Las mayores pérdidas son para BBVA (-6,9%), Telecom (-6,7%), Edenor (-6,3%), Central Puerto (-5,8%) y Banco Supervielle (-5,8%).

A contramano de la renta variable, los bonos en dólares registraron mayoría de avances. Los más relevantes pertenecieron al Global 2046 (+1,3%), el Global 2035 (+0,8%), y el Bonar 2035 (+0,5%).

El riesgo país cerró el lunes en los 706 puntos básicos, según el J.P. Morgan.

merval 19-8

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fallo favorable para la Argentina por YPF.

Fallo favorable para la Argentina: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF

La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Javier Milei brindará un discurso ante empresarios.

Javier Milei dará un discurso ante empresarios en el Council de las Américas

La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.

Polémico mensaje de una senadora: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan"

Javier Milei encabezará un acto el lunes.

Javier Milei encabezará el lunes el acto en Junín que se había suspendido por la tormenta

play

Taiana aseguró que el modelo de Milei está agotado: "Solo provoca recesión y desempleo"

Rating Cero

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Quiénes son los actores señalados como terceros entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe.

Barbie Vélez reveló el accidente que sufrió en su casa y alertó a sus fans

últimas noticias

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Hace 21 minutos
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Hace 27 minutos
Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

Hace 31 minutos
La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Hace 36 minutos
La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Hace 42 minutos