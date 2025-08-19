IR A
Barbie Vélez reveló el accidente que sufrió en su casa y alertó a sus fans

La actriz detalló un incidente con su hijo que la alejó de sus actividades por unas horas. "Fue sin querer".

La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe.

La influencer Barbie Vélez contó a sus seguidores porque tuvo que faltar a su trabajo, tras un accidente en su casa: "Estuve todo el día flasheando “.

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.
La hija de Nazarena Vélez contó que estaba jugando con su hijo Salvador cuando le pegó "un flor de cabezazo" sin querer por lo que no pudo ir al programa Story Time en el stream Bondi Live. “Quise decir que ayer no aparecí porque mi hijo me pegó un flor de cabezazo, el cual tengo grabado con la cámara de seguridad de mi casa. Fue sin querer".

Explicó: "Estábamos jugando y ahora me cuesta respirar de este costado", y "levantó la cabeza y pobrecito me la dio con una fuerza que no les explico al lado de la nariz".

Barbie Pucheta resaltó que la paso muy mal durante unas horas: "Quede medio gangosa, rara. Empecé a sentir como un hormigueo que se me iba para el ojo de ese lado. Estuve todo el día flasheando cualquiera”.

Después detalló que el dolor era tal que fue al médico: " Y con este dolor. Así que me levanté y me fui a la guardia porque sentía un cosquilleo y me quería hacer ver por las dudas. Me hicieron una tomografía y me dijeron que está todo bien. Simplemente fue el golpe que fue muy fuerte”. Afortunadamente sólo fue un gran susto.

