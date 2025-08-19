Barbie Vélez reveló el accidente que sufrió en su casa y alertó a sus fans La actriz detalló un incidente con su hijo que la alejó de sus actividades por unas horas. "Fue sin querer".







La influencer se sintió descompuesta y fue a la guardia médica pero al final sólo fue un golpe. Redes Sociales

La influencer Barbie Vélez contó a sus seguidores porque tuvo que faltar a su trabajo, tras un accidente en su casa: "Estuve todo el día flasheando “.

La hija de Nazarena Vélez contó que estaba jugando con su hijo Salvador cuando le pegó "un flor de cabezazo" sin querer por lo que no pudo ir al programa Story Time en el stream Bondi Live. “Quise decir que ayer no aparecí porque mi hijo me pegó un flor de cabezazo, el cual tengo grabado con la cámara de seguridad de mi casa. Fue sin querer".

Explicó: "Estábamos jugando y ahora me cuesta respirar de este costado", y "levantó la cabeza y pobrecito me la dio con una fuerza que no les explico al lado de la nariz".

Barbie Pucheta resaltó que la paso muy mal durante unas horas: "Quede medio gangosa, rara. Empecé a sentir como un hormigueo que se me iba para el ojo de ese lado. Estuve todo el día flasheando cualquiera”.