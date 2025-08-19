19 de agosto de 2025 Inicio
Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Lo confirmó la portavoz, Karoline Leavitt, tras el despliegue de tres destructores estadounidenses cerca de las costas venezolanas. “Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país”, afirmó.

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las "amenazas" de EEUU.

Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras ser cuestionada por el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, según la portavoz de la Casa Blanca.

La funcionaria Karoline Leavitt aseguró que "el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”.

Los tres destructores, que se encuentran de camino a la zona, son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. Quedarán desplegados como parte de los planes de la Administración de Donald Trump para enfrentarse a las amenazas de los carteles de la droga en América Latina, según ha explicado un alto cargo del Pentágono que habló bajo la condición del anonimato a medios estadounidenses. La presencia de los barcos militares en esas aguas está prevista para varios meses.

Luego del despliegue de más de 4.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como “una zona de paz”.

