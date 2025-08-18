Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso

Un momento de incertidumbre y tensión se vivió en la zona de Times Square en Nueva York debido a una “investigación activa” por parte de la Policía local por la aparición de un paquete sospechoso.
El operativo, ocurrido este lunes provocando el cierre de la séptima avenida en el centro de Manhattan, mientras los técnicos antibombas trabajan en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, las fuerzas acudieron al lugar ante la presencia de un “dispositivo cilíndrico”.
Rápidamente se ordenó la evacuación de la zona y se pidió que los comercios bajen sus persianas. Los agentes acordonaron el área y el tránsito quedó totalmente cortado.
A través de su cuenta de X, la Policía de Nueva York informó que “debido a una investigación policial en curso, evite la zona de la calle 43 Oeste y la 7.ª Avenida en Manhattan”. “Se prevé la presencia de vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”, agregaron.
Por su parte, el medio estadounidense NBC detalló que el “dispositivo cilíndrico fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana (hora local)” frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.
El edificio de la policía de Nueva York fue evacuado como medida de precaución, dijeron las autoridades. Además, hasta el momento, no se registraron heridos ni detenidos, en tanto, los agentes de seguridad investigan mediante las cámaras quién dejó el paquete en el lugar.