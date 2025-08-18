18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso

El presunto explosivo estaba en la puerta principal de una subestación del Departamento de la Policía, donde se encontró un “dispositivo cilíndrico”.

Por
El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square

El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square

Un momento de incertidumbre y tensión se vivió en la zona de Times Square en Nueva York debido a una “investigación activa” por parte de la Policía local por la aparición de un paquete sospechoso.

Zelenski y Trump se habían reunido por última vez en febrero.
Te puede interesar:

Trump recibió a Zelenski y abrió la puerta a una cumbre tripartita con Putin

El operativo, ocurrido este lunes provocando el cierre de la séptima avenida en el centro de Manhattan, mientras los técnicos antibombas trabajan en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, las fuerzas acudieron al lugar ante la presencia de un “dispositivo cilíndrico”.

Rápidamente se ordenó la evacuación de la zona y se pidió que los comercios bajen sus persianas. Los agentes acordonaron el área y el tránsito quedó totalmente cortado.

Embed

A través de su cuenta de X, la Policía de Nueva York informó que “debido a una investigación policial en curso, evite la zona de la calle 43 Oeste y la 7.ª Avenida en Manhattan”. “Se prevé la presencia de vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYPDnews/status/1957460782905442463?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957460782905442463%7Ctwgr%5E4585e0d60ed54f9a5f4558e159fe0ad7afa07b33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Falerta-en-nueva-york-evacuan-times-square-e-investigan-un-paquete-sospechoso-nid18082025%2F&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el medio estadounidense NBC detalló que el “dispositivo cilíndrico fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana (hora local)” frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.

El edificio de la policía de Nueva York fue evacuado como medida de precaución, dijeron las autoridades. Además, hasta el momento, no se registraron heridos ni detenidos, en tanto, los agentes de seguridad investigan mediante las cámaras quién dejó el paquete en el lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Cambios en la visa de Estados Unidos

Cambios en la visa de Estados Unidos: los solicitantes deberán realizar una entrevista personal

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

El 10 de la Selección se lesionó en el partido frente al Necaxa por la Leagues Cup.

Mascherano confirmó la vuelta de Messi tras la lesión: en qué partido será su regreso

Fallo favorable para la Argentina por YPF.

Fallo favorable para la Argentina: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF

Rating Cero

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

últimas noticias

En el entorno de la inteligencia artificial estás expresiones representan un consumo extra que no siempre se justifica.

Sorpresa: esta es la razón por la que no hay que decirle "gracias" ni "por favor" a la inteligencia artificial

Hace 12 minutos
La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas.

Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral

Hace 18 minutos
Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Hace 33 minutos
play

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Hace 37 minutos
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar arranca la semana muy cerca de los $1.300

Hace 39 minutos