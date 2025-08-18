Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso El presunto explosivo estaba en la puerta principal de una subestación del Departamento de la Policía, donde se encontró un “dispositivo cilíndrico”. Por







El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square

Un momento de incertidumbre y tensión se vivió en la zona de Times Square en Nueva York debido a una “investigación activa” por parte de la Policía local por la aparición de un paquete sospechoso.

El operativo, ocurrido este lunes provocando el cierre de la séptima avenida en el centro de Manhattan, mientras los técnicos antibombas trabajan en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, las fuerzas acudieron al lugar ante la presencia de un “dispositivo cilíndrico”.

Rápidamente se ordenó la evacuación de la zona y se pidió que los comercios bajen sus persianas. Los agentes acordonaron el área y el tránsito quedó totalmente cortado.

Embed #Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025 A través de su cuenta de X, la Policía de Nueva York informó que “debido a una investigación policial en curso, evite la zona de la calle 43 Oeste y la 7.ª Avenida en Manhattan”. “Se prevé la presencia de vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYPDnews/status/1957460782905442463?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957460782905442463%7Ctwgr%5E4585e0d60ed54f9a5f4558e159fe0ad7afa07b33%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Falerta-en-nueva-york-evacuan-times-square-e-investigan-un-paquete-sospechoso-nid18082025%2F&partner=&hide_thread=false ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025 Por su parte, el medio estadounidense NBC detalló que el “dispositivo cilíndrico fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana (hora local)” frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.