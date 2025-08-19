19 de agosto de 2025 Inicio
Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

La iniciativa llegó al Congreso con Laura Sánchez, mamá de una adolescente de 15 años que se suicidó después de viralizarse un video sexual con un compañero de escuela. Se suma a la Ley Olimpia sancionada en 2023.

La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

En el anexo de la Cámara de Diputados presentaron la Guía Ema contra la violencia digital, que se aplicará en el ámbito educativo. Se trata de un problema recurrente en los más jóvenes y con la participación cada vez más frecuente de la Inteligencia Artificial.

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Esta herramienta es un conjunto de instrucciones y recomendaciones para tratar los casos de violecia de género, y para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Por un lado, una guía para el tratamiento de los casos en las escuelas, y por el otro, un proyecto de ley que crea un Programa Nacional de Prevención y Abordaje de la Violencia Digital.

La iniciativa fue acompañada por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de imágenes íntimas que se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito.

El nombre de Ema recuerda a la estudiante de 15 años de la localidad bonaerense de Longchamps que se suicidó hace un año luego de la viralización de un video con imágenes íntimas con un compañero de escuela. Su madre, Laura Sánchez, es una de las impulsoras.

“Yo quisiera que ninguna otra familia pase por lo que estamos pasando nosotros. No son hechos aislados. Es un problema extendido. Y es urgente que el Estado se ocupe y garantice los derechos en los entornos digitales. La prevención es una responsabilidad colectiva”, dijo la mujer.

El Proyecto de Ley y la Guía Ema se suman a la propuesta integral sobre violencia digital que trabaja la diputada Macha y que incluye la sanción de Ley Olimpia sancionada el 11 de octubre de 2023.

