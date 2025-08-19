IR A
Gimena Accardi blanqueó que le fue infiel a Nico Vázquez y confirmó si fue con Andrés Gil: "Fue un desliz..."

La actriz habló en Sería Increíble, su programa en Olga, en medio de los rumores que indicaban que hubo terceros en discordia, pero aclaró que "no fue el causante, sino el detonante".

La actriz Gimena Accardi confirmó la infidelidad a Nicolás Vázquez en medio de rumores que indicaban que había tenido una relación paralela por meses enteros. Sin embargo, aseguró que fue “un desliz” en 18 años de relación, pero que había sido perdonada. “Me equivoqué”, indicó en Sería Increíble en Olga.

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.
“Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, indicó luego de que, en LAM, Ángel de Brito haya confirmado que la actriz estuvo con otra persona. Pero allí indicaron que la relación que tuvo fue paralela durante meses, algo que ella desmintió.

Respecto a la persona con la que fue infiel, indicó que “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

De este modo, desmintió que haya sido con Andrés Gil, su compañero de obra y pareja de Candela Vetrano, amiga de Accardi y Nico Vázquez. Algo que en las redes se hizo presente, luego de que De Brito haya dicho que fue infiel con un actor del medio que era del entorno.

“Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años. Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, agregó.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, concluyó.

Luego de confirmar que le fue infiel a Nico Vázquez luego de 18 años de relación, Gimena Accardi se refirió a los rumores que la vinculaban con su compañero de trabajo Andrés Gil, pareja de su amiga Candela Vetrano, y confesó toda la verdad. “Fue un desliz”.

“Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, indicó luego de que, en LAM, Ángel de Brito haya confirmado que la actriz estuvo con otra persona. Pero allí indicaron que la relación que tuvo fue paralela durante meses, algo que ella desmintió.

Luego se refirió al tercero en discordia y negó rotundamente que haya sido Andrés Gil. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”, explicó.

