Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi" El actor habló con la prensa en la puerta del teatro donde protagoniza Rocky y respaldó la versión de su ex y aseguró que la pareja estaba mal hace mucho tiempo.







Nico Vázquez se enfrentó a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi.

Luego de que Gimena Accardi revelara que fue infiel, Nicolás Vázquez se enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos, destacó la valentía de su ex y se sinceró al sostener que la pareja venía mal "hace mucho tiempo.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", expresó el actor en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, en diálogo con varios canales de televisión.

"Hoy Gime eligió dar la versión de que es lo que pasó. La realidad es esa, lo que dijo ella", respaldó y señaló que la palabra de su ex se debió a que "ella sentía que necesitaba que aclarar". Además, aclaró que "la quiero acompañar desde el lugar que yo pueda hacerlo", ya que "para mi sigue siendo una persona muy importante y lo va ser siempre, somos familia".

En ese sentido, reveló que "hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla porque fue una mañana muy movida". También comentó que "me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer", en referencia a los nombres de los supuestos terceros en discordia. "Es fuerte escuchar eso", señaló cuando le consultaron si Andrés Gil fue el tercero en discordia. "No y por eso ella salió a hablar", aseguró.

Luego de reconocer que "veníamos mal desde hace mucho tiempo, veníamos peleándola, de sobrevivir", lamentó "la situación de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda, son 18 años de muchas cosas". "No somos una pareja perfecta como muchos pensaban que lo éramos", agregó.