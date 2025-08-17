17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El presidente estadounidense aseguró que Xi Jinping le prometió no invadir Taiwán mientras él esté en el cargo, en un cruce de declaraciones que revive la tensión entre Washington y Pekín por la isla autónoma.

Por
Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente
Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par chino, Xi Jinping, le garantizó que China no atacará Taiwán mientras él ocupe la Casa Blanca, según publicó este domingo la señal CNN.

Esta reunión se realizará después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska. 
Te puede interesar:

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

“Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. Le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’. Pero también dijo: ‘Soy muy paciente, y China es muy paciente’”, relató Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario estadounidense agregó que la primera llamada confirmada entre ambos en su segundo mandato tuvo lugar en junio, aunque mencionó otra conversación en abril sin precisar la fecha.

Taiwán, una isla democrática y autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de China, que considera al territorio parte de su jurisdicción y no descarta la reunificación por la fuerza. La embajada china en Washington calificó el tema como “el asunto más importante y sensible” en la relación bilateral y recordó que Estados Unidos debe manejarlo con prudencia, en línea con el principio de una sola China.

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla. Desde Taipéi, un legislador del gobernante Partido Progresista Democrático agradeció el apoyo de “nuestro principal aliado”, pero advirtió que “la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo ni únicamente de la ayuda de los amigos. Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental”.

La tensión entre las dos potencias sigue siendo uno de los focos más delicados de la política internacional, con un escenario en el que cada declaración presidencial tiene repercusiones inmediatas sobre la estabilidad regional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los líderes se volvieron a ver las caras este viernes en Alaska. 

Trump y Putin, tras su histórica cumbre en Alaska: "Tuvimos una reunión muy productiva"

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

el gobierno de estados unidos anuncio la detencion de mas de 300 mil inmigrantes ilegales

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Trump argumentó que estas ciudades están muy mal en materia de seguridad.

Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Rating Cero

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi.

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

últimas noticias

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Hace 24 minutos
Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca le gana 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza por el torneo Clausura 2025

Hace 35 minutos
Semana clave en el Senado: la oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

La oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

Hace 54 minutos
Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos

Hace 1 hora
Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado por Córdoba por el espacio Provincias Unidas.

Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

Hace 1 hora