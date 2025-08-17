Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente El presidente estadounidense aseguró que Xi Jinping le prometió no invadir Taiwán mientras él esté en el cargo, en un cruce de declaraciones que revive la tensión entre Washington y Pekín por la isla autónoma. Por







Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par chino, Xi Jinping, le garantizó que China no atacará Taiwán mientras él ocupe la Casa Blanca, según publicó este domingo la señal CNN.

“Él me dijo: ‘Nunca lo haré mientras tú seas presidente’. Le respondí: ‘Bueno, lo aprecio’. Pero también dijo: ‘Soy muy paciente, y China es muy paciente’”, relató Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario estadounidense agregó que la primera llamada confirmada entre ambos en su segundo mandato tuvo lugar en junio, aunque mencionó otra conversación en abril sin precisar la fecha.

Taiwán, una isla democrática y autónoma, rechaza las reclamaciones de soberanía de China, que considera al territorio parte de su jurisdicción y no descarta la reunificación por la fuerza. La embajada china en Washington calificó el tema como “el asunto más importante y sensible” en la relación bilateral y recordó que Estados Unidos debe manejarlo con prudencia, en línea con el principio de una sola China.

Aunque Washington es el principal proveedor de armas y respaldo internacional de Taiwán, no mantiene lazos diplomáticos formales con la isla. Desde Taipéi, un legislador del gobernante Partido Progresista Democrático agradeció el apoyo de “nuestro principal aliado”, pero advirtió que “la seguridad no puede depender de la promesa del enemigo ni únicamente de la ayuda de los amigos. Fortalecer nuestra propia capacidad de defensa es fundamental”.