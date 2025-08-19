Llegó la ciclogénesis: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas en Buenos Aires y varias provincias

Gran parte del centro y norte del país es afectado por la ciclogénesis.

Llegó el fenómeno de ciclogénesis a la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para el centro y norte del país. Las lluvias intensas comenzaron durante las últimas horas del lunes y se intensificaron durante la madrugada del martes 19 de agosto. ¿Hasta cuándo durará la inestabilidad?

"En estos momentos, en el estuario del Río de la Plata es alerta naranja por lluvias fuertes. La gran diferencia con otros escenarios, es que la cantidad de agua caída se va a repartir entre varias horas. Vamos a tener una brutal caída de agua. Estaríamos con el potencial de completar toda la lluvia del mes", informó el especialista en meteorología Diego Angeli para la pantalla de C5N.

La alerta naranja por tormentas rige para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, donde esta área afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1957752262161498312&partner=&hide_thread=false 19 AGO #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

50-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

40-70 mm

Ráfagas

Granizo



#Lluvia

70-80 mm

50-70 mm pic.twitter.com/VTuwGreEpn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 19, 2025 Mientras que para Córdoba, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero y algunas zonas en el sur de Buenos Aires rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Por último, para San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy también están bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos de cómo se encontraron con las lluvias y tormentas mientras salían a trabajar. Desde Meteored detallaron sobre la ciclogénesis que se verá potenciado por la gran cantidad de humedad acumulada en las capas bajas de la atmósfera y el aporte de aire cálido del norte, que en los últimos días generó temperaturas por encima de los valores normales". Alerta meteorológica por ciclogénesis: las localidades afectadas Buenos Aires: Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó- Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo.

toda la provincia. Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.

Patiño - Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané. Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento - Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno.

: San Justo - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña. San Luis: Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.

: Chamical - General Belgrano - General Ocampo. Catamarca : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate. Jujuy: toda la provincia.