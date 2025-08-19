Donald Trump advirtió que Ucrania no podrá entrar a la OTAN ni recuperar Crimea

El presidente de Estados Unidos marcó la oposición de Rusia a esas intenciones del país ucraniano. Fue luego de reunirse con Vladimir Putin en Alaska y con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , marcó que es "imposible" que Ucrania recupere la península de Crimea e ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a la oposición de Rusia. Su advertencia se produjo luego de reunirse con su par ruso, Vladimir Putin , en Alaska , y con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski , en la Casa Blanca.

En diálogo con Fox News, Trump afirmó que uno de los motivos del conflicto entre Rusia y Ucrania fue la intención de Kiev de volver a controlar Crimea e ingresar a la Alianza Atlántica. Además, añadió que el país ucraniano no podrá adherirse a la OTAN: "Ambas cosas son imposibles porque mucho antes de Putin, Rusia, la Unión Soviética o como se quiera llamar, lo prohibían. Siempre fue un no. Rusia dijo que no quería".

En tal sentido, expuso la postura de Ucrania: "No obstante, desde Kiev siguieron insistiendo y pidieron a Estados Unidos la adhesión de Ucrania en la OTAN. Y todos sabían que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso. Ellos no van a ser parte de la OTAN".

En tanto, los dichos del republicano se produjeron después de recibir a Zelenski este lunes, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz y conseguir un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Luego, pausó una reunión con el mandatario ucraniano y líderes europeos para comunicarse con Putin.

La participación de los líderes europeos en el encuentro entre el estadounidense y el presidente de Ucrania marcó la importancia que tiene esta cumbre para la región. Los objetivos eran dos: evitar un cruce entre el estadounidense y el ucraniano como el que se produjo en febrero pasado y garantizar que Ucrania no será presionada para aceptar un acuerdo de paz.

Trump afirmó que prepara una cumbre con Putin y Zelenski por la guerra entre Rusia y Ucrania

Trump destacó su encuentro con Zelenski y líderes europeos y expuso sus ejes, en su cuenta de la red social Truth Social: "Discutimos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con los Estados Unidos de América. Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania".

En tal sentido, remarcó que se contactó con Putin y avanzan los preparativos para un encuentro tripartita, con el objetivo de ponerle fin a la guerra. "Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenskyy. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participaremos los dos presidentes y yo mismo".

"Una vez más, este ha sido un primer paso muy positivo para una guerra que lleva casi cuatro años. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania", agregó en esta línea.

Zelenski llegó a la Casa Blanca este lunes a las 13, hora de Washington (las 14 en Argentina) y mantuvo una bilateral con Trump antes de que el resto de los líderes europeos se sumen al encuentro. Viajó acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.