Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Luego de que Gimena Accardi revelara que le fue infiel a Nico Vázquez, motivo por el que se separaron después de 18 años de matrimonio, se convirtió en un tema caliente en las últimas horas y las redes sociales no dejan de debatir sobre posibles terceros en discordia.
En los últimos días, el foco se posó sobre dos actores con los que la actriz compartió proyectos laborales y que habrían sido mencionados como parte de una supuesta infidelidad. Si bien no hay confirmación oficial, el tema se volvió tendencia y los usuarios comenzaron a especular y a revivir viejas entrevistas y recuerdos televisivos.
El primero de los nombres que apareció en la conversación fue el de Andrés Gil, reconocido por su paso por Patito Feo y su carrera posterior en Italia. Esta versión cobró fuerza ya que actualmente ambos protagonizan En otras palabras en el teatro, dirigidos por Vázquez, y el público mencionó en varias oportunidades la intensidad de los besos en escena.
Pero su mención despertó polémica ya que es pareja de Candela Vetrano, amiga de Accardi y Vázquez desde la época de Casi Ángeles, y con quien tuvo un hijo hace algunos meses.
“Por todo lo que escuché y leí en medio de comunicación y redes, se volvió necesario que aclaré que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó el actor en un comunicado en Instagram, desligándose de cualquier acusación.
Además, agregó: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacada por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.
El otro actor mencionado fue Benjamín Rojas, con quien Accardi trabajó en distintas ficciones como Alma Pirata y Mi hermano es un clon, y coprotagonizó, junto al propio Vázquez, la obra teatral Una semana más. Algunos seguidores recordaron la buena relación que mantenían en aquel entonces y la fuerte química que traspasaba la pantalla.
Pese a la magnitud de la noticia, tanto Gimena como Nicolás se mantienen en silencio y no respondieron públicamente a las versiones que circulan. Lo cierto es que, más allá de los rumores, la separación entre los artistas marcó un antes y un después en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.