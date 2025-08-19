IR A
Quiénes son los actores vinculados en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La separación de los actores sigue sumando capítulos inesperados. Ahora, en medio de los rumores y especulaciones, surgieron los nombres de dos reconocidos actores que habrían estado vinculados a la actriz en el último tiempo.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

En los últimos días, el foco se posó sobre dos actores con los que la actriz compartió proyectos laborales y que habrían sido mencionados como parte de una supuesta infidelidad. Si bien no hay confirmación oficial, el tema se volvió tendencia y los usuarios comenzaron a especular y a revivir viejas entrevistas y recuerdos televisivos.

El primero de los nombres que apareció en la conversación fue el de Andrés Gil, reconocido por su paso por Patito Feo y su carrera posterior en Italia. Esta versión cobró fuerza ya que actualmente ambos protagonizan En otras palabras en el teatro, dirigidos por Vázquez, y el público mencionó en varias oportunidades la intensidad de los besos en escena.

Pero su mención despertó polémica ya que es pareja de Candela Vetrano, amiga de Accardi y Vázquez desde la época de Casi Ángeles, y con quien tuvo un hijo hace algunos meses.

Además, agregó: “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacada por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.

El otro actor mencionado fue Benjamín Rojas, con quien Accardi trabajó en distintas ficciones como Alma Pirata y Mi hermano es un clon, y coprotagonizó, junto al propio Vázquez, la obra teatral Una semana más. Algunos seguidores recordaron la buena relación que mantenían en aquel entonces y la fuerte química que traspasaba la pantalla.

Pese a la magnitud de la noticia, tanto Gimena como Nicolás se mantienen en silencio y no respondieron públicamente a las versiones que circulan. Lo cierto es que, más allá de los rumores, la separación entre los artistas marcó un antes y un después en una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.

