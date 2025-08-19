19 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei dará un discurso ante empresarios en el Council de las Américas

El mandatario será el principal orador del evento que se desarrollará el jueves, que reunirá a ministros de su Gabinete y representantes de diferentes empresas.

Javier Milei brindará un discurso ante empresarios.

Javier Milei brindará un discurso ante empresarios.

El presidente Javier Milei brindará un discurso el jueves ante empresarios en el Council of the Americas, que se espera que sea enfocado en el contexto político de Argentina, la economía, inversiones y energía, en el marco de un evento del que también participarán distintos funcionarios del Gobierno.

La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo
El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

El evento, que se realizará en el Alvear Palace Hotel, está previsto que comience el jueves a las 8:15 y según el sitio web del Council of the Americas 2025, también serán oradores los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Javier Milei Luis Caputo
Luis Caputo será uno de los ministros que brindará un discurso.

Luis Caputo será uno de los ministros que brindará un discurso.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Grinman; y la presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas, Susan Segal, también brindarán un discurso al igual que otros integrantes de diferentes empresas.

Tras su presencia en el evento, Milei viajará el viernes a Rosario para encabezar el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, según consignó Ámbito.

Javier Milei, en modo campaña: encabezará un acto en Junín de cara a las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei encabezará el lunes en Junín el acto que iba a realizarse este martes y que se postergó por el mal tiempo y la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, en el que se espera que se muestre junto a los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a C5N que el evento se llevará a cabo el lunes y marcaron que el diputado nacional José Luis Espert, quien lidera la lista libertaria de candidatos bonaerenses para los comicios legislativos nacionales, será uno de los oradores en el Teatro San Carlos. Luego, se espera que Milei brinde un discurso.

En este marco, se espera que otros postulantes también formen parte del acto, en el marco de la reanudación de la campaña encabezada por el jefe de Estado con la mira puesta en los próximos desafíos electorales del Gobierno y que pueden ser un termómetro de evaluación de la gestión del Presidente.

El evento en Junín se llevará adelante luego de que se suspendiera tras una advertencia recibida por la Casa Militar, ya que la Oficina del Presidente marcó que el mandatario "ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad" por la situación climática que se esperaba en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generó lluvias abundantes e intensas ráfagas de viento superiores a 55 km/h, lo que dificultaría el traslado del libertario.

