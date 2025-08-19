IR A
IR A

Charly García recibió el título Honoris Causa de la UBA: "Ahora pueden llamarme Doctor"

El emblema del rock nacional fue distinguido por la Facultad de Filosofía "por su aporte a la música y la cultura argentina".

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

El compositor fue ovacionado al recibir la distinción por su música y aporte a la cultura nacional.

Jaime Olivos

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al músico Charly García con el título de Doctor Honoris Causa. . "Ahora pueden llamarme Doctor Charly García", dijo el compositor con los dedos en V.

La mediática se puso del lado de la actriz que fue infiel a quien fue su pareja.
Te puede interesar:

Sabrina Rojas salió en defensa de Gimena Accardi por el "desliz" con Nico Vázquez y cruzó a Luciano Castro

La ceremonia se realizó este martes en la Facultad de Filosofía y Letras, en la sede de la calle Puán, adonde el músico llegó acompañado de su manager y fue ovacionado.

El compositor, de 73 años, fue elegido por la cátedra de Música Popular de la casa de estudios, que lo homenajeó “por su aporte a la música y a la cultura argentina”. Ricardo Manetti, decano de la Facultad, afirmó que el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

García, una de las máximas figuras del rock nacional, es el creador de Serú Girán junto a Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro. Antes de eso había ingresado en la escena de la música con Sui Generis, junto a Nito Mestre, formación a la que le siguieron bandas como PorSuiGieco con importantes figuras del rock acústico argentino, y La Máquina de Hacer Pájaros, integrada por Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, y José Luis Fernández.

Actualmente, Charly se encuentra retirado de las actuaciones en vivo debido a problemas de salud que le dificultan la movilidad, aunque sigue activo en el ámbito musical y se maneja en su silla de ruedas. Sigue participando en eventos y homenajes, como el Charly García Day en el Teatro Coliseo. Su último álbum, La lógica del escorpión, fue lanzado en septiembre de 2024 y logró un éxito en ventas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Hace 26 minutos
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Hace 32 minutos
Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

Hace 36 minutos
La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

Hace 41 minutos
La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

Hace 47 minutos