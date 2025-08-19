19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA

El Ministerio de Economía estableció un plazo de ocho meses para transferir las acciones del Estado, que ascienden al 90% del paquete de la empresa, al sector privado.

Por
El Gobierno venderá el 90% de las acciones de AySA.

El Gobierno venderá el 90% de las acciones de AySA.

Redes Sociales
Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.
Te puede interesar:

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

La medida se implementó a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordena a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

Economía precisó que la agencia deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

Semanas atrás, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".

Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.

Tras el anuncio de la privatización, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de venta de AySA.

Noticias relacionadas

Piedra del Águila, una de las represas que se privatizarán.

El Gobierno avanza con la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue por u$s500 millones

Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses.

Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales establecidas por ARCA

Cómo quedan las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

El dólar oficial tuvo un incio de semana al alza.

El dólar tuvo un leve rebote, pero sigue cerca de los $1.300

Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.

Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento

Anses explicó de qué forma cobrar la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 27 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 32 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 41 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 47 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 57 minutos