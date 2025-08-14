14 de agosto de 2025 Inicio
"Las ampollas contaminadas de fentanilo están fuera de circulación", aseguran desde el Ministerio de Salud de Córdoba

Así lo confirmó el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer en una conferencia de prensa realizada este jueves.

En medio de la crisis sanitaria por las muertes por fentanilo contaminado, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que en su provincia sacaron de circulación las ampollas bajo sospecha y todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma una vez que el Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la justicia emitieron los alertas.

Pieckenstainer explicó que, tras la alerta emitida por la ANMAT, la Dirección de Farmacia provincial notificó a todos los referentes del sistema sanitario, público y privado, para separar y poner en cuarentena el lote identificado. La medida alcanzó no solo a ese lote puntual, sino a toda la medicación del laboratorio HLB Pharma.

“El 9 de mayo todos tenían la obligación de buscar todo el fentanilo que existiese, separarlo, segregarlo y ponerlo a disposición de epidemiología de Nación, la ANMAT y, posteriormente, de la Justicia”, precisó el funcionario. Desde esa fecha, agregó, los hospitales públicos cordobeses mantienen bajo resguardo y en custodia todo el stock del laboratorio en cuestión.

El titular de la cartera sanitaria subrayó que cada institución es “custodia y responsable” de que ninguna ampolla pueda llegar a un paciente. “Están fuera del alcance, fuera de circulación y a disposición de la Justicia para cuando lo requiera”, remarcó.

El alerta epidemiológico formal de la ANMAT se emitió el 13 de mayo, con la instrucción expresa de que cada jurisdicción informe la existencia del lote y reporte posibles casos sospechosos. La causa es investigada por la Fiscalía N°3 de La Plata, que coordina con todas las provincias para el seguimiento de la trazabilidad y la preservación de la evidencia.

