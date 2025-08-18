18 de agosto de 2025 Inicio
Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski y abrió la puerta a una cumbre tripartita con Putin

Participan del cónclave mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Zelenski no está dispuesto a ceder los territorios anexados, una de las principales exigencias de Rusia.

Zelenski y Trump se habían reunido por última vez en febrero.

Captura de pantalla transmisión oficial

Después de la histórica cumbre con Vladimir Putin en Alaska, el presidente estadounidense Donald Trump recibió este lunes a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz y conseguir un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

Zelenski viajó acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario ucraniano llegó a la Casa Blanca a las 13, hora de Washington (las 14 en Argentina) y mantuvo una bilateral con Trump antes de que el resto de los líderes europeos se sumen al encuentro. "Tuvimos muchas conversaciones interesantes y creo que se están logrando avances sustanciales en muchos sentidos", afirmó el republicano tras la reunión.

También adelantó que, "si todo sale bien" este lunes, el siguiente paso podría ser negociar una reunión "trilateral" entre Putin, Zelenski y él mismo. "Creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando hagamos eso", sostuvo, y el ucraniano aseguró estar dispuesto a conversar.

"Necesitamos detener esta guerra, detener a Rusia. Y necesitamos el apoyo de nuestros socios estadounidenses y europeos", aseguró Zelenski. "Apoyamos la idea de Estados Unidos y, personalmente, del presidente Trump, de detener esta guerra, de encontrar una vía diplomática para terminarla", agregó.

Tras el intercambio con la prensa, ambos mandatarios tenían previsto reunirse con los demás líderes europeos. El peso político de la comitiva marca la importancia que tiene esta cumbre para la región. Los objetivos son dos: evitar un cruce entre Trump y Zelenski como el que se produjo en febrero pasado y garantizar que Ucrania no será presionada para aceptar un acuerdo de paz.

En la previa del encuentro, Trump pareció trasladarle a Ucrania la responsabilidad de llegar a una tregua. "El presidente Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando", sostuvo este domingo en Truth Social.

Las exigencias que Putin le planteó a Trump incluyen que Kiev renuncie al Donbás, la región ocupada por tropas rusas en el este del país, y que acepte la anexión de la península de Crimea que se produjo en 2014. Zelenski remarcó que la Constitución ucraniana prohíbe ceder territorio o intercambiar tierras.

