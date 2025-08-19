19 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de agosto

El oficial opera a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta, mientras el Gobierno sale a contener la presión cambiaria.

El dólar oficial tuvo un incio de semana al alza.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta (en el Banco Nación a $1.315) luego de un inicio de semana con una leve alza. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.335.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.
El dólar registró una leve suba en medio de la licitación de urgencia del Palacio de Hacienda

El tipo de cambio comenzó la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $258,10 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.709,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.304, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.301,06.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.314.

