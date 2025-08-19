Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de agosto

El dólar oficial cotiza este martes a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta (en el Banco Nación a $1.315) luego de un inicio de semana con una leve alza. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.335.
El oficial opera a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta, mientras el Gobierno sale a contener la presión cambiaria.
El dólar oficial cotiza este martes a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta (en el Banco Nación a $1.315) luego de un inicio de semana con una leve alza. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.335.
El tipo de cambio comenzó la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.
Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $258,10 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar oficial cotiza a $1.271,87 para la compra y $1.314,24 para la venta.
La divisa estadounidense opera a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.709,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.304, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.301,06.
El dólar futuro de agosto se vende a $1.314.