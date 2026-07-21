Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países La administración de Donald Trump prevé anunciar la medida en los próximos días como parte de una estrategia contra el trabajo forzoso en las cadenas de producción. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El gobierno de Estados Unidos anticipó que en los próximos días activará un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a cerca de 60 países, según informó el representante estadounidense para el Comercio, Jamieson Greer. La iniciativa forma parte de una política orientada a combatir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Los nuevos gravámenes reemplazarían el arancel temporal del 10%, que la administración de Donald Trump implementó después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de los recargos establecidos el año pasado, podrían afectar a varios de los principales socios comerciales de Washington.

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", afirmó Greer en una entrevista con CNBC. Además, anticipó que "esperamos ver algunas acciones pronto".

La decisión llega pocos días después de que Washington anunciara nuevos aranceles del 25% para determinados productos provenientes de Brasil y un recargo adicional del 50% sobre importaciones de Canadá. En ambos casos, la administración estadounidense justificó las medidas por diferencias comerciales con esos países.

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucionales de los aranceles de Donald Trump El conflicto se remonta a febrero, cuando la Corte Suprema anuló buena parte de los aranceles impulsados por Trump al considerar inconstitucional el fundamento legal utilizado. Sin embargo, el fallo no modificó los gravámenes sectoriales aplicados sobre industrias como el acero, el aluminio, el cobre y el sector automotor.