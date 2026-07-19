Video: los silbidos y abucheos para Donald Trump y Gianni Infantino en la premiación Decenas de miles de hinchas repudiaron al presidente de Estados Unidos y a la máxima autoridad de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, momentos antes de la entrega de medallas y la Copa del Mundo tras la final entre la Argentina y España. Por Agregar C5N en









Gianni Infaltino y Donald Trump salen a la cancha para entregar la Copa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, recibieron una estruendosa silbatina este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey al encabezar el protocolo de premiación tras la final del Mundial entre la Argentina y España.

El descontento de la marea de espectadores irrumpió cuando ambos dirigentes subieron al escenario central para entregar los reconocimientos oficiales.

El rechazo de las gradas cobró fuerza en el momento en que las pantallas gigantes del recinto mostraron la imagen de ambos. Un griterío unánime cubrió el sonido de los altoparlantes y se mantuvo constante durante varios segundos en las tribunas.

Trump and Infantino are loudly jeered as they walk out to present the World Cup trophy. pic.twitter.com/sqxPd0o2CS — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026 Donald Trump, presente en el MetLife Stadium y protegido por un vidrio blindado El presidente de Estados Unidos llegó al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mandatario arribó minutos antes del inicio del encuentro futbolístico, bajo el resguardo de un imponente despliegue de las fuerzas de seguridad locales.

La llegada del jefe de Estado quedó en evidencia tras el sobrevuelo a baja altura de tres helicópteros Marine One. Esta flota aérea, de uso habitual para los traslados presidenciales, sorprendió a los miles de hinchas instalados en las tribunas del estadio.