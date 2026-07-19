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20 de julio de 2026 Inicio

Video: los silbidos y abucheos para Donald Trump y Gianni Infantino en la premiación

Decenas de miles de hinchas repudiaron al presidente de Estados Unidos y a la máxima autoridad de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, momentos antes de la entrega de medallas y la Copa del Mundo tras la final entre la Argentina y España.

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Gianni Infaltino y Donald Trump salen a la cancha para entregar la Copa.

Gianni Infaltino y Donald Trump salen a la cancha para entregar la Copa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, recibieron una estruendosa silbatina este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey al encabezar el protocolo de premiación tras la final del Mundial entre la Argentina y España.

Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
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El descontento de la marea de espectadores irrumpió cuando ambos dirigentes subieron al escenario central para entregar los reconocimientos oficiales.

El rechazo de las gradas cobró fuerza en el momento en que las pantallas gigantes del recinto mostraron la imagen de ambos. Un griterío unánime cubrió el sonido de los altoparlantes y se mantuvo constante durante varios segundos en las tribunas.

Donald Trump, presente en el MetLife Stadium y protegido por un vidrio blindado

El presidente de Estados Unidos llegó al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mandatario arribó minutos antes del inicio del encuentro futbolístico, bajo el resguardo de un imponente despliegue de las fuerzas de seguridad locales.

La llegada del jefe de Estado quedó en evidencia tras el sobrevuelo a baja altura de tres helicópteros Marine One. Esta flota aérea, de uso habitual para los traslados presidenciales, sorprendió a los miles de hinchas instalados en las tribunas del estadio.

El dispositivo de protección alrededor del recinto incluyó un estricto anillo de exclusión. Los espectadores pasaron por múltiples controles que sumaron escáneres, revisiones corporales y palpaciones por parte del Servicio Secreto y diversas fuerzas policiales, además de la presencia de personal de inteligencia y efectivos armados.

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