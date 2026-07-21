21 de julio de 2026 Inicio
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Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos afirmó que el país de Medio Oriente pretende un encuentro "desesperadamente" y advirtió que el Ejército lanzará una ofensiva contra la montaña Pickaxe.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que Irán se muestre predispuesto a desarrollar negociaciones "significativas" para ponerle fin a la guerra, en medio de los ataques de Washington a distintos puntos del país de Medio Oriente pese a los diálogos entre ambas naciones.

Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.
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En diálogo con la prensa en la Casa Blanca, Trump remarcó que Irán "quiere reunirse desesperadamente" para finalizar el conflicto, aunque advirtió que Estados Unidos no reanudará las conversaciones "hasta que ellos estén listos para reunirse de manera significativa".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En tal sentido, el mandatario republicano subrayó que el Ejército estadounidense atacará "muy pronto" la montaña Pickaxe, en el centro de Irán. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Si pensara que ellos pueden hacer algo, nunca lo diría. Pero atacaremos la zona muy pronto y muy duramente", expresó.

Los dichos del presidente del país norteamericano ocurrieron después de que su país volviera a lanzar una serie de bombardeos nocturnos a Irán, con objetivo en una central nuclear. "La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala", señaló el presidente iraní, Masud Pezeshkian a través de un comunicado donde también aseguró que deberán ser “realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”.

Un buque se incendió cerca de la costa omaní del estrecho de Ormuz

La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque se incendió en aguas cercanas a la costa omaní del estrecho de Ormuz y aún no se confirmó la causa del incidente.

Según el comunicado oficial, el incidente se registró aproximadamente a ocho millas náuticas al noroeste de Kumzar, Omán, y agregó que recibió información de las autoridades militares sobre el incendio de un buque. Por el momento no se detectaron las causas del incendio, pero las autoridades están investigando el incidente.

Frente a esta situación, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados mientras atravesaban el estrecho de Ormuz. Hasta el momento no se informó la identidad de los buques ni si hubo víctimas.

A raíz de ello, el tránsito por el estrecho comenzó a disminuir y según los datos de LSEG, el domingo solo cuatro embarcaciones cruzaron esa ruta, la mitad que el día anterior. En paralelo, el precio internacional del petróleo subía alrededor de un 2% y superaba los u$s 90 por barril.

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