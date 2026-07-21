21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El gobierno de EEUU advirtió a Nicaragua que "no se quedará de brazos cruzados" ante la eliminación de las elecciones

Marco Rubio rechazó la postura de Daniel Ortega sobre el proceso electoral y aseguró que Washington actuará frente al avance del régimen.

Por
Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia al régimen de Nicaragua este martes, luego de que el mandatario Daniel Ortega anunciara que no celebrará nuevos comicios en el país centroamericano. El funcionario estadounidense declaró que el presidente Donald Trump y la comunidad internacional "no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

La reacción oficial surgió tras las declaraciones emitidas el último domingo por Ortega durante el acto del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En ese evento, el líder de 80 años afirmó que "en Nicaragua no volverá a haber elecciones" en las que puedan llegar al poder "partidos puestos por los yanquis (EEUU)".

A partir de estas directivas, la Asamblea Nacional nicaragüense informó este martes sobre el inicio de análisis de reformas para cumplir las órdenes del Ejecutivo. La medida consolida el control del oficialismo, que ya había aprobado a fines de 2024 una reforma constitucional para extender el mandato presidencial de cinco a seis años y nombrar a Rosario Murillo como copresidenta.

Para responder a las acciones del régimen, Washington mantiene vigentes sanciones administrativas que restringen la emisión de visas a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus allegados. Sin embargo, la Casa Blanca evitó aplicar hasta el momento un esquema de presión de mayor alcance como el impuesto a Cuba.

La decisión del régimen desató el rechazo de organismos e instituciones internacionales

El anuncio de Ortega provocó la condena inmediata de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Albert Ramdin. El diplomático cuestionó el rumbo político del país centroamericano y sostuvo que "el régimen ha abandonado la democracia".

Por su parte, el gobierno de Costa Rica llamó a consultas a su embajador en Managua como señal de protesta formal. La decisión diplomática reflejó la creciente preocupación de la región ante el aislamiento internacional de la administración nicaragüense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula acusó a Estados Unidos de intervenir en las elecciones en Brasil

Lula acusó a EEUU de intervenir en las elecciones en Brasil

Por los ataque, una persona murió y varias personas resultaron heridas en Tabriz.

EEUU no da tregua y volvió a atacar a Irán: desde Teherán amenazan con un contraataque

Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial.

Shakira encendió la previa de la final entre Argentina y España cantando Dai Dai en español

Los líderes del conflicto en Medio Oriente. 

Con fuertes amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques

Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. 

Alerta por la final del Mundial: el humo de los incendios de Canadá permanece en el cielo de Nueva Jersey

Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

Rating Cero

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026.

Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

últimas noticias

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Hace 9 minutos
Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 17 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 18 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 35 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 39 minutos