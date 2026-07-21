Lula acusó a Estados Unidos de intervenir en las elecciones en Brasil

El presidente brasileño cuestionó el respaldo de la Casa Blanca hacia el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de cara a los comicios de octubre, y aseguró que defenderá la soberanía de su país frente a las presiones externas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , acusó al Gobierno de Estados Unidos de intentar interferir en las elecciones presidenciales de octubre mediante su respaldo al senador Flávio Bolsonaro , uno de sus principales rivales políticos.

En un acto realizado en Brasilia, donde el Partido Democrático Laborista (PDT) formalizó su apoyo a la candidatura de Lula para buscar la reelección, el mandatario apuntó contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , en medio de la creciente tensión entre ambos países.

Lula sostuvo que integrantes de la familia del expresidente Jair Bolsonaro y dirigentes aliados viajaron a Estados Unidos para solicitar sanciones contra Brasil. En ese contexto, desafió a Rubio a involucrarse directamente en la campaña electoral.

“Si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quiere venir a apoyar a mi adversario, que venga, que monte un comité, porque vamos a derrotarlos a todos en nombre de la defensa de la democracia en este país” , afirmó.

El presidente brasileño también cuestionó la imposición de nuevos aranceles estadounidenses sobre parte de las exportaciones de Brasil y aseguró que su administración no cederá ante las presiones provenientes del exterior.

De cara a las elecciones de octubre, Lula anticipó que la defensa de la soberanía nacional será uno de los principales ejes de su campaña y remarcó que las decisiones sobre el futuro del país deben tomarse dentro de Brasil.

“Nada es más sagrado, en este momento histórico, que la defensa de la soberanía nacional. Aquí decidimos nuestro destino y nadie nos dice lo que debemos hacer”, sostuvo.

Cuándo son las elecciones presidenciales en Brasil

Las elecciones generales de Brasil de 2026, se llevarán a cabo el 4 de octubre de 2026, para elegir al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.