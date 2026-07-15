15 de julio de 2026 Inicio
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"Mataremos a Donald Trump": Irán desplegó un cartel del presidente de EEUU en un ataúd

En plena escalada bélica, mientras la Casa Blanca ordena nuevos ataques sobre Teherán y bloquea puertos iraníes, las autoridades locales desplegaron un afiche gigante en el corazón de la capital con un mensaje desafiante.

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Casi un mes después del acuerdo de paz

Casi un mes después del acuerdo de paz, Irán y EEUU reanudaron los ataques. 

En plena escalada bélica, mientras la Casa Blanca ordena nuevos ataques sobre Irán y bloquea sus puertos, las autoridades locales desplegaron un afiche gigante en el corazón de Teherán con un mensaje desafiante: "Mataremos a Donald Trump", acompañado con la imagen del presidente de Estados Unidos dentro de un ataúd.

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A casi un mes del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el 7 de julio Washington reanudó sus ataques, bloqueó los puertos iraníes y se registró el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del gas natural licuado del mundo. Todo empezó por ataques a barcos en el Golfo Pérsico que la Casa Blanca atribuyó a Irán. Esto rompió los intentos de paz que se habían firmado en junio.

Por ahora, la capital Teherán y las grandes plantas de petróleo y gas no fueron alcanzadas, pero las autoridades iraníes decidieron lanzar un mensaje directo para el presidente Donald Trump. La gigantografía donde se ve al republicano en un ataúd está ubicado en la histórica Plaza Enghelab (también conocida como Plaza de la Revolución), uno de los puntos más transitados y céntricos de la ciudad de Teherán.

En contraparte, Estados Unidos bombardeó la ciudad portuaria de Bushehr, donde está la única central nuclear iraní, y también un cuartel en el sureste del país, causando la muerte de soldados y civiles.

Por su lado, Irán respondió atacando bases y centros militares de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania. La Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico iraní, dijo que golpeó instalaciones de la Quinta Flota estadounidense en Baréin. El conflicto gira en torno al estrecho de Ormuz, un paso de mar muy angosto por donde circula casi el 20% del petróleo mundial. Si se bloquea, suben los precios de la energía y faltan productos básicos como comida y medicinas en varios países.

En ese contexto, la ONU advirtió que esto puede tener consecuencias graves para millones de personas, mientras Trump continúa amenazando con más ataques si Irán no acepta negociar.

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