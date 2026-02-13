13 de febrero de 2026 Inicio
Detuvieron a dos de los acusados por los incidentes en el Congreso

Según el Ministerio de Seguridad, ya se identificó a 17 personas que protagonizaron los disturbios durante la movilización contra la reforma laboral. Ninguno de ellos fue el responsable de arrojar las bombas molotov.

El Ministerio de Seguridad ya identificó a 17 personas que participaron de los incidentes.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este viernes a dos de las personas acusadas por el Gobierno de generar destrozos en la vía pública y atacar a las fuerzas de seguridad durante la protesta contra la reforma laboral en la Plaza del Congreso, el miércoles pasado.

Martín Menem ya recibió el proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado.
Reforma laboral: el Gobierno envió el proyecto a Diputados y apunta a sesionar la semana que viene

Según precisaron fuentes policiales, la primera detención se realizó de manera casual cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B fueron alertados sobre la presencia de un hombre que estaba durmiendo dentro un cajero automático, ubicado en la avenida Luis María Campos al 1300, en pleno barrio porteño de Palermo.

Como el sujeto no llevaba documentación personal, intervino la fiscalía de turno, que autorizó la participación del Departamento de Reconocimiento Antropométrico de la Superintendencia de Policía Científica para obtener su nombre a partir de sistemas biométricos. Así fue entonces que, a través del software Face Expert, se descubrió su identidad y se reveló que N.G.B., de 31 años de edad, había sido parte de los incidentes durante la protesta contra la reforma laboral.

La segunda detención se realizó en Montevideo al 300, en el barrio porteño de San Nicolás. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 1B arrestó a Adrián Jorge Montiel, quien suele frecuentar la zona y fue identificado gracias a un tatuaje en su brazo izquierdo, según reportó Infobae.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad ya logró identificar a 17 de las personas que protagonizaron la batalla campal contra la Policía de la Ciudad, Federal, Gendarmería y otras fuerzas presentes el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso.

Entre los nombres que trascendieron figuran Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan, entre otros. También fueron señalados Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Varias de las personas identificadas tenían antecedentes por diferente tipo de delitos, como robo agravado y lesiones. Sin embargo, hasta el momento no pudieron dar con los responsables de arrojar bombas molotov contra los agentes de la Policía Federal.

Detenidos marcha en el Congreso por la reforma laboral

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

El Gobierno denunció este viernes por "terrorismo" a los responsables y personas involucradas en los indecentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión por la reforma laboral, que finalmente el oficialismo consiguió la media sanción por amplia mayoría.

La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

"Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.

"Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", reveló la funcionaria en una entrevista por Radio Mitre.

"Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar", sostuvo.

Durante una entrevista, Monteoliva justificó el accionar de las fuerzas de seguridad y el amplio operativo desplegado en el Congreso al señalar: "La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos".

Ante la consulta de por qué no se llevó a cabo la detención de las personas que arrojaron la bomba Molotov, la funcionaria argumentó: "No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas".

Denunciaron a Caputo por manipulación de datos tras el escándalo del INDEC

Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 

La Justicia rechazó el pedido de Cristina: deberá seguir con tobillera y régimen de visitas

Seguirán las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo. 

Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió los festejos con la militancia que la acompaña en la puerta de su casa de Constitución.

El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

Reforma laboral: qué cambia en salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

Licencias por enfermedad y horas extras: un especialista respondió a los dos temas más polémicos de la reforma laboral

Rating Cero

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales.

Nació el bebé de Juana Repetto, pero Sebastián Graviotto no estuvo presente: su enigmático mensaje

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

Con 187 menciones redactadas bajo seudónimos que pronto se dispone a revelar sus verdaderas identidades, la documentación judicial podría proporcionar más detalles del entramado de tráfico sexual. 
De qué se trata Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, la serie que volvió a ser de lo más visto en Netflix

Franco Colapinto tendrá un papel protagonista en la octava temporada de Drive to Survive.
Franco Colapinto llega a Netflix: cuál será el papel del argentino en la nueva temporada de "Drive to Survive"

