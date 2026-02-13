Detuvieron a dos de los acusados por los incidentes en el Congreso

Según el Ministerio de Seguridad, ya se identificó a 17 personas que protagonizaron los disturbios durante la movilización contra la reforma laboral. Ninguno de ellos fue el responsable de arrojar las bombas molotov.

El Ministerio de Seguridad ya identificó a 17 personas que participaron de los incidentes.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este viernes a dos de las personas acusadas por el Gobierno de generar destrozos en la vía pública y atacar a las fuerzas de seguridad durante la protesta contra la reforma laboral en la Plaza del Congreso, el miércoles pasado.

Reforma laboral: el Gobierno envió el proyecto a Diputados y apunta a sesionar la semana que viene

Según precisaron fuentes policiales, la primera detención se realizó de manera casual cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B fueron alertados sobre la presencia de un hombre que estaba durmiendo dentro un cajero automático, ubicado en la avenida Luis María Campos al 1300, en pleno barrio porteño de Palermo .

Como el sujeto no llevaba documentación personal, intervino la fiscalía de turno, que autorizó la participación del Departamento de Reconocimiento Antropométrico de la Superintendencia de Policía Científica para obtener su nombre a partir de sistemas biométricos. Así fue entonces que, a través del software Face Expert, se descubrió su identidad y se reveló que N.G.B., de 31 años de edad, había sido parte de los incidentes durante la protesta contra la reforma laboral.

La segunda detención se realizó en Montevideo al 300, en el barrio porteño de San Nicolás. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 1B arrestó a Adrián Jorge Montiel, quien suele frecuentar la zona y fue identificado gracias a un tatuaje en su brazo izquierdo, según reportó Infobae.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad ya logró identificar a 17 de las personas que protagonizaron la batalla campal contra la Policía de la Ciudad, Federal, Gendarmería y otras fuerzas presentes el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso.

Detuvimos a dos de los terroristas que atacaron a las fuerzas de seguridad. Tirar una bomba molotov no es “manifestarse”. Es usar un arma capaz de matar. Ahora que se queden adentro y no salgan. Ley y orden. pic.twitter.com/zO2MCngOTM

Entre los nombres que trascendieron figuran Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan, entre otros. También fueron señalados Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Varias de las personas identificadas tenían antecedentes por diferente tipo de delitos, como robo agravado y lesiones. Sin embargo, hasta el momento no pudieron dar con los responsables de arrojar bombas molotov contra los agentes de la Policía Federal.

Detenidos marcha en el Congreso por la reforma laboral

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

El Gobierno denunció este viernes por "terrorismo" a los responsables y personas involucradas en los indecentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión por la reforma laboral, que finalmente el oficialismo consiguió la media sanción por amplia mayoría.

La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

Embed - El GOBIERNO DENUNCIÓ por AGRESIÓN a los ATACANTES al CONGRESO

"Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.

"Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", reveló la funcionaria en una entrevista por Radio Mitre.

"Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2022319010507866569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022319010507866569%7Ctwgr%5E684f143b6dca582f17880026c8b6127c83aee1c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fel-gobierno-denunciara-terrorismo-los-detenidos-los-incidentes-el-congreso-n229498&partner=&hide_thread=false Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional.



El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques.



El que las hace, las paga.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 13, 2026

Durante una entrevista, Monteoliva justificó el accionar de las fuerzas de seguridad y el amplio operativo desplegado en el Congreso al señalar: "La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos".

Ante la consulta de por qué no se llevó a cabo la detención de las personas que arrojaron la bomba Molotov, la funcionaria argumentó: "No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas".